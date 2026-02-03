中國駐韓大使談限韓令：文化交流要照顧彼此舒適度

（中央社台北3日電）中國駐韓國大使戴兵2日接受韓聯社專訪時，針對中韓文化交流和涉及中國的「限韓令」說，中韓文化交流要「重視相互尊重，照顧彼此舒適度」。而雙方近期經過溝通，就「循序漸進開展健康有益」的文化交流達成共識，下一步可就具體交流項目進一步溝通。

另外，韓國外交部今天表示，中國方面在黃海「韓中暫定措施水域」（PMZ）內設置的3個構造物，其中的1個「管理平台」已被中方移除，該部計劃繼續與中方就撤除其餘2個構造物（均為中方所稱「養殖設施」）進行溝通協調。

根據報導，戴兵針對韓方是否可以對電影、電視劇、文藝演出等中韓文化交流抱有期待說，中韓現在文化交流很多，「形式是多樣的，內容是豐富的」。但也要承認，中韓「國情不同，民眾的文化鑑賞習慣也不同，文化的管理模式也不同」。所以兩國開展文化交流要「重視相互尊重，照顧彼此『舒適度』」。

戴兵提到，雙方經過近期溝通，就循序漸進開展健康有益的文化交流達成共識。下一步，雙方主管部門可就具體文化交流項目進行進一步溝通。

他說，相信隨著中韓關係不斷發展，隨著兩國民眾之間的友好感情不斷改善，相信雙方的文化交流會越來越多、越來越好。

戴兵並針對中韓、美韓及日韓關係說，中韓是戰略合作夥伴，美韓是同盟。中國從來沒有要求韓國選邊站隊，也相信韓方有智慧有能力並行發展中韓關係、美韓關係，這最符合韓國的根本利益。

他宣稱，日本是中韓共同鄰國，但是日本近些年的政策令人擔憂。中韓是日本軍國主義的受害者，應該加強溝通，對日本的「新型軍國主義苗頭」和趨勢保持高度警惕。（編輯：邱國強/謝怡璇）1150203