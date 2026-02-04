中國駭客升高全球攻擊 台灣首當其衝、韓國亦在列
（中央社首爾4日綜合外電報導）「朝鮮日報」旗下媒體Chosun Biz報導，全球由國家支持的駭客組織中，中國境內團體被發現數量最多。由於中國駭客團體數量遙遙領先，中國的網路威脅正逐漸成為長期及結構性問題，而非一時現象。這些攻擊手法也日益進化，不再僅限資料竊取，而是轉向對國家關鍵網路進行長期滲透，迫使各國提高警戒。
● 中國駭客行動從「量的擴張」轉為「戰略性威脅」
資安公司Forescout旗下Vedere Labs近日發布「2025年威脅總覽」（2025 Threat Roundup）報告指出，截至去年，中國擁有全球最多由國家支持的駭客組織，一共有210個，為俄羅斯112個的兩倍左右、伊朗55個的四倍。中國、俄羅斯與伊朗合計占全球由國家支持威脅組織的45%，中國排名居首。
這些數據並非攻擊次數，而是Forescout追蹤的「獨立行為者組織」數量。報告指出，2025年間，這些組織攻擊目標遍及全球178個國家，其中政府、金融與電信產業成為主要目標。無論在組織數量或活動範圍方面，中國的網路能力都呈現結構性擴張。
來自中國的網路攻擊強度，在台灣表現得尤為明顯。國安局今年1月發布的「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告指出，截至2025年，針對台灣政府基礎設施網路攻擊，平均每天達263萬次。這比2023年開始統計數據增加113%，也較2024年增加6%。
國安局表示，中國駭客組織結合軟硬體弱點利用、分散式阻斷服務（DDoS）、社交工程及供應鏈攻擊，鎖定台灣政府與關鍵基礎設施。特別是自2025年下半年起，攻擊模式已從單純的資料竊取，轉向能源、醫院、金融等國家關鍵基礎設施。由於政治與軍事緊張升高之際，往往與攻擊強度激增一致，分析人士認為，網路攻擊實際上已成為一種施壓手段。
● 結合匿蹤與人工智慧（AI）攻擊擴散 韓國亦是目標
資安產業指出，中國的駭侵風險關鍵在於「質的演進」。與中國有關的駭客組織正強化所謂的「預先部署（pre-positioning）」策略，放棄短期破壞或金錢掠奪，轉而潛伏在電力、通訊等核心系統中，以便在未來衝突或危機發生時立即啟動，其關鍵在於長期維持存取權限、低調潛伏。
AI自動化攻擊也正迅速與此結合。Vedere Labs指出，AI已負責相當比例的偵察、漏洞掃描與資料外流，大幅擴張攻擊速度與規模。攻擊者同時搭配「就地取材（living off the land）」技術，以及透過常用軟體進行的供應鏈攻擊，使得偵測與回應難度進一步升高。
這類長期匿蹤攻擊在韓國也已造成實際損害。韓國公務員使用的政府工作流程管理平台「Onnara系統」，事後被發現自2022年9月至2025年7月期間，約三年時間遭駭而未被察覺。根據韓國國家情報院（NIS）調查，駭客竊取公務員的政府機關公開金鑰基礎建設（GPKI）憑證與密碼，偽裝成合法使用者，進入政府行政網路。
雖然攻擊背後的主導國家未被最終確認，但發現有將韓文翻譯成中文的紀錄，以及嘗試侵入台灣的跡象，這增加了與中國有關的可能性。另一起2023年案件中，被認為與中國有關的駭客組織非法入侵國家衛星通訊網路，並企圖進一步滲透政府行政網路，所幸即時發現。
國家情報院先前披露內部分析指出，儘管2022至2024年期間，針對韓國由國家支持駭侵的數量以北韓占比最高，但若依攻擊手法嚴重性重新分類，來自中國的威脅占比超過20%。
亞洲大學（Ajou University）資安學系教授朴春植（Park Chun-sik,音譯）表示：「國與國之間的網路攻擊已成為現代戰爭的重要手段，但基於外交因素，多數國家不會公開其攻擊能力，而是同時進行攻防行動。」
他說：「與核武不同，網路攻擊幾乎不存在於任何國際條約或具約束力的機制，以加限制…在這樣的結構下，各國別無選擇，只能建立同時涵蓋攻防的網路能力；韓國必須在提升民間防禦能力之際，同時系統性地累積國家級網路戰應對能力。」（編譯：徐睿承）1150204
其他人也在看
酷出事了！ YouTube頻道遭盜急求救 Google官方說話了
酷出事了！ YouTube頻道遭盜急求救 Google官方說話了
中國手機山寨蘋果iPhone！外型全抄還不夠 知名網紅踢爆：裝假鏡頭充數太荒謬
[Newtalk新聞] 知名科技YouTuber MKBHD近日透過實測踢爆，中國手機品牌「榮耀」推出的新機Power2，機背三顆鏡頭竟有一顆是假造的裝飾品。該機不僅外觀與蘋果iPhone 17 Pro高度雷同，連最新的「宇宙橙」配色都沒放過，引發市場熱烈討論。 儘管市場上各大品牌經常參考蘋果iPhone的設計，但「榮耀」此次的操作手法卻更加極端。榮耀新機Power2為了營造高階機種的視覺假象，直接照搬iPhone 17 Pro的相機島造型。MKBHD在影片中指出，該機實際規格僅有5000萬畫素主鏡頭搭配500萬畫素超廣角鏡頭，那顆多出來的第三鏡頭完全不具備攝錄功能，純粹是為了「致敬」而硬裝上去的擺設，令他直呼荒謬。 這款手機的模仿範圍更從硬體延伸至軟體層面。實測顯示，Power2在內部系統介面上也全盤複製，直接套用iOS最新的Liquid Glass設計風格。榮耀官方甚至將這套視覺效果命名為「透明模式」，幾乎從內而外完整山寨了iPhone的使用體驗。查看原文更多Newtalk新聞報導銘金科技捐贈液晶靜脈定位儀 落實科技輔助、人本照護同戶接連出事！土城一家7口「一氧化碳中毒」昨才傳女童
台首例！ 詐團用馬斯克「星鏈+深偽技術」 盜臉騙2億
刑事局警方，破獲詐騙集團盜取中國民眾存款案，他們透過境外詐騙機房，騙取中國地區民眾個資後，利用深偽技術（Deepfake）製作被害人臉部驗證影片，順利通過「數字人民幣」APP身分驗證程序，盜取移轉被害...
AirTag 電量不足怎麼辦？教你 1 分鐘自己換電池：免工具、換完即自動連線
AirTag 不用充電，但電量不足就要更換 CR2032 鋰離子 3V 鈕扣電池。本文教你 1 分鐘免工具換電：點怎麼在「尋找」App 看「電量不足」、逆時針轉開電池蓋、正極向上裝新電池、無聲音怎樣排錯，以及幼童安全注意。
WinRAR 漏洞仍遭中俄駭客濫用，惡意檔直送 Windows 啟動資料夾
Google 威脅情報小組（Google Threat Intelligence Group，GTIG）指出，一項已於 2025 年 7 月完成修補的 WinRAR 重大漏洞，
中華電信加速轉型 估「新引擎」年營收破百億
當市場仍聚焦財測數字時，中華電信…
首款iPhone尚未問世，傳蘋果已經在評估「粉餅盒」形式的上下折疊款機種設計
雖然市場盛傳蘋果第一款折疊iPhone最快可能會在今年下半年問世，但蘋果顯然已經開始準備評估第二款折疊機種，其中似乎將以市場同樣流行的上下折疊形式作為設計。
小米 17 Ultra 國際版是 LEICA 版？2月28日全球發佈，改名 Leitz Phone？
文章來源：Qooah.com 小米將於近期在全球市場推出其新一代旗艦手機。其中，Xiaomi 17 標準版預計在今年3月初之前率先在印度上市。而定位更高的 Xiaomi 17 Ultra LEICA 版，則計劃於2月28日面向全球正式發佈。 有外媒進一步透露，小米17 Ultra LEICA 版在海外市場可能將以「Leitz Phone powered by Xiaomi」的名稱亮相。該名稱此前已出現在 GSMA 認證數據庫中，對應型號分別為 25128PNA1G 和 25128PNA1C，很可能分別代表黑色與白色兩種版本。 這款手機延續了經典的背板雙拼設計，並印有 LEICA 標誌性的紅色標識。其特別配備的「大師變焦環」復刻了相機操作體驗，用戶可直接通過旋轉變焦環調整曝光補償、白平衡等參數。此外，它還獨家搭載「徠卡一瞬」拍攝模式，可模擬傳統 CCD 相機的獨特質感，為影像增添復古風格。
AI龍蝦Clawdbot（Moltbot）懶人包｜有資安疑慮嗎？跟ChatGPT、Gemini有何不同？要收費嗎？
開源新星Clawdbot讓AI長出手腳，只要傳則訊息，就能遠端整理電腦檔案、回覆信件。這隻標榜「能做事」的龍蝦助理，甚至讓Mac mini賣到缺貨？
中國駭客寄假美國政策簡報 外交人員開檔案就被駭
（中央社記者鍾佑貞華盛頓3日專電）以色列資安公司最新研究指出，中國駭客組織近期寄送偽裝成美國政策簡報的檔案，鎖定全球外交人員發動攻擊，收信者只要開啟檔案，系統即遭侵入。專家形容，中國駭客堪稱全球最老練，追查難度極高。
雲宇宙AI園區75億交易遭股東質疑 中工：程序合規
（中央社記者何秀玲台北2日電）中工指標建案「中工雲宇宙AI園區」一筆新台幣75億元不動產交易，有股東質疑交易進度與公告內容不一致，向主管機關檢舉。中工澄清說，交易程序合規，對外界惡意散布不實訊息，不排除採取法律行動，以捍衛公司商譽。
Apple 這項細節上創新，傳 HUAWEI、OPPO 正評估跟進
文章來源：Qooah.com 近年 Apple 的產品創新力有所下降，已經不能與當前喬布斯掌舵時期相提並論，基本沒有帶來顛覆行業的創新設計，只是在一些細節設計上進行鑽研，從而可以引領行業。 例如去年9月份推出的 iPhone 17 系列，全球首發搭載了前置 1:1 方形前置鏡頭傳感器，Apple 將其命名為 Center Stage。 雖然 1:1 的傳感器沒有帶來數據上的畫質等效果提升，但實現行業獨家「竪拍橫圖」的拍攝體驗，用戶可以單手竪向握持手機，直接拍攝以往橫向握持才能拍攝的廣角畫面，更便於操作。 除此之外，還能實現無需旋轉手機拍攝橫向的自拍影片，更符合當下日常拍攝需求。通過 AI 拓寬視野，畫面能自動居中，大幅提升影片拍攝和內容創作體驗。 近期博主 @數碼閒聊站 爆料，暗示華為和 OPPO 都在開始瞭解 1:1 Sensor，用於前置鏡頭設計。1:1方形傳感器的體積雖然會略微大一些，但對比拍攝方面的體驗提升，性價比還是極高的。 OPPO Reno 15 Pro Max 評測：全能中價機實用之選 從成本問題考慮，目前方形傳感器還未大規模應用，很可能需要進行供應商定制。結合供應鏈的
越南社群媒體強制身分驗證 打擊假帳號與資訊外洩
（中央社記者曾婷瑄河內2日專電）越南近日頒布政令，強調網路與資訊安全關乎國家安全與主權，要求社群媒體平台強制驗證使用者年齡與身分，以打擊匿名和虛假帳號與資訊外洩。一份研究分析，中國網路威脅是推進越南網路安全化的原因之一。
數位理財新升級 富邦金子公司推新APP與線上投保服務
[Newtalk新聞] 隨國人理財行為已逐步由實體通路轉向「以手機／電腦為核心」的數位使用情境，富邦金控（2881）與旗下子公司以科技驅動金融服務升級，打造便捷數位理財體驗。 富邦人壽推出全新 App，從保戶個人化視角出發，一組帳號就能開通四項服務權限；台北富邦銀行以行動銀行「Fubon 」串聯跨金融服務，成為貼身的生活財務顧問；富邦證券推出新一代投資 App「富邦 AI PRO」，打造一站式智慧投資服務；富邦產險亦以線上投保結合 AI 人臉辨識，推出創新「FacePass極速保」服務，協助民眾更快速完成風險防衛配置。富邦持續以新科技串聯投資、保障與資產管理等服務，引領數位理財新世代。 全新富邦人壽APP保險體驗再升級，邁向智慧生活幸福more 富邦人壽為提供廣大客戶不受時空限制的保險服務，推出全新「富邦人壽 APP」，從使用者需求出發，以「簡單」、「貼心」、「隨行」三大設計理念重塑架構、系統介面，全面優化操作體驗，持續朝個人化、智慧化與互動化邁進，提供全天候不受時空限制的多項申辦服務，同時也整合了幸福 more 服務，透過健康知識、生活化互動培養健康習慣，讓健康成為日常的幸福。 針對
資安署中企署資安院攜手 打造中小企業資安防護體系
（中央社記者趙敏雅台北2日電）數位發展部資通安全署今天表示，攜手經濟部中小及新創企業署、國家資通安全研究院，推出中小企業基本資安諮詢服務、資安星際指南等多項措施，為台灣中小企業打造全方位資安防護體系，確保數位競爭力不因資安威脅而受損。
資安署示警SSL VPN漏洞恐遭駭客利用 4措施防範
（中央社記者趙敏雅台北3日電）數發部資安署近期示警，有機關網站偵測異常連線，經查駭客利用SSL VPN功能漏洞，登入新增帳號，並連線至資料庫主機植入惡意程式。資安署建議，可透過確保資安防護持續有效、更新韌體與弱點補強、落實帳號控管原則、遠端存取限制等4大措施防範。
台灣大獨家攜手亞馬遜 擴大國際OTT合作陣容
（中央社記者江明晏台北2日電）台灣大今天宣布，獨家攜手亞馬遜（Amazon） 推出影音平台Prime Video電信方案，台灣大表示，這次合作再推升台灣大國際影音平台OTT陣容，除了Prime Video，Netflix、Disney+、HBO Max和自家MyVideo，均可透過台灣大哥大全通路一站式訂閱。
王心凌香閨約會1／王心凌、吳克群曖昧19年 半夜零時相伴直奔王家經紀公司回應了
王心凌與吳克群去年9月被本刊爆料在飛機上曖昧，事後她不認戀情；事隔4個多月，也就是1月28日的深夜，本刊直擊兩人聚完餐後，吳克群在友人的護送下，自己先上了多元計程車，隨後王心凌竟然也坐上同一輛計程車，兩人相伴離開。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...