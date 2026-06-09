中國駭客成全球科技業最大威脅！鎖定AI與半導體竊取機密
中國駭客成全球科技業最大威脅！鎖定AI與半導體竊取機密
網路安全公司 CrowdStrike 最新報告指出，過去一年中國駭客已成為科技產業最大的間諜威脅。隨著人工智慧（AI）投資熱潮興起，駭客鎖定半導體與軟體開發等關鍵領域，試圖竊取具戰略價值的智慧財產權，以達成中國在 2030 年主導全球 AI 市場的目標。
網路安全公司 CrowdStrike 在週二發布的報告中指出，過去一年中，與中國相關的駭客組織對科技公司構成了最嚴重的間諜威脅。隨著全球對人工智慧（AI）的投資激增，這些駭客的攻擊目標與中國政府的戰略重點高度一致，特別鎖定半導體、軟體開發及 IT 服務等具備高度經濟與戰略價值的領域。
CrowdStrike 資深副總裁 Adam Meyers 表示，美中之間正處於一場「AI 軍備競賽」，中國目標在 2030 年前取得全球主導地位。白宮科學技術政策辦公室（OSTP）先前也曾指控，中國實施「工業規模」的行動，企圖秘密竊取美國開發的 AI 模型以供己用。報告顯示，除了大型實驗室，中小型特定領域的模型開發商也面臨極高風險。
對此，中國駐華盛頓大使館發言人駁斥了報告內容，稱其為「惡意抹黑」，並強調中方一向依法打擊網路犯罪。發言人提到，中美雙方應在 AI 治理上合作，並指出川普近期訪問期間，兩國元首已就 AI 議題進行了建設性交流，同意啟動政府間對話。
除了中國，報告也點名北韓駭客構成重大威脅。北韓特工常利用虛假身分獲取科技公司的遠端 IT 職位，不僅將薪資匯回平壤政府，更藉此在公司內部建立情報蒐集據點。此外，俄羅斯與伊朗的駭客組織也持續針對科技產業發動情報竊取與破壞性惡意軟體攻擊。
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