中國駭客襲台次數曝光 王定宇憂：攻擊「這些設施」恐讓社會停擺
即時中心／高睿鴻報導
為達統戰目的，中國近年不斷以各種方式施壓、攻擊台灣，甚至可直接從數據證實。國安局今（4）日就釋出「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅」報告，指出中共去年對我國關鍵基礎設施侵擾數，平均每日達263萬次，較2024年成長6%。對此，民進黨立委王定宇憂心忡忡，指出台灣作為世界民主陣營前線，多年來都是遭受網路攻擊第一名；他認為，我國的關鍵基礎設施，一定要設置更周全的資安防護，避免因受到攻擊，致社會停止運作。
王定宇指出，上述「平均每日攻擊263萬次」的數據，甚至還只是平均數；「如果在特別的日子，比方說選舉的時候、或總統就職、甚至是台灣接待重要訪賓時，網路攻擊的次數還會大幅攀升，有時甚至達到每天300多萬次」，他說。
因此王定宇直言，面對這些攻擊，台灣必須從中學習經驗，否則，平時將隨時承受重大的經濟損失及資安風險；特別是動亂時，無論是天災或戰禍發生，都可能輕易使國家安全陷入險境。他認為，面對這樣的網路攻擊，關鍵基礎設施尤其需要保護，最好第一時間就能阻擋。而對於一般的惡意軟體、惡意程式，王定宇則建議，有時候可先觀察從哪來的、惡意程式的樣態如何，以利於研究破解方法。
不過他也說，我國無論是數發部、或相關的資安中心，都有對這方面進行防護跟研究。王強調，除了理解惡意軟體、惡意程式的來源，也要了解其傳播路徑、找到攻擊源頭，以進行一定程度的監控跟反制。
民進黨立委王定宇。（圖／王定宇國會辦公室提供）
但最重要的是，王定宇認為，終究得提高公民單位的資安觀念。他直言說：「對於攸關公眾利益的場域，相關的關鍵基礎設施，絕對要設置資安防護；像是醫院、加油站、百貨公司、車站、甚至是便利商店的布告板等等，若被惡意攻擊，除了有洩露資訊的風險，甚至可能導致整個社會停止運作」。王定宇舉例，之前美國眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國就真的對台灣的布告板、便利超商的螢幕等，發動網路攻擊。
他續指，之前就曾為此質詢時任閣揆蘇貞昌，後者也非常果決地要求，這些攸關重大利益的場域，其軟硬體都必須納入管理；不能使用來源可疑、甚至來自中國的軟硬體。此外，對於相關單位的資安訓練與要求，也必須同時調高。王定宇重申說，台灣是全世界面對網路攻擊最多、最凶猛的國家，必須從中學習經驗，建立一套良好的資安防禦體系；從監控、學習、到反制以及防禦，還有公民協力，這都是目前政府在做的事情。
另一方面，王定宇也提到，跨國合作通常非常重要，「因為中國時常運用台灣當跳板，攻擊其他國家；或甚至用日本、美國、東歐、中歐等國當跳板，回頭攻擊台灣」。因此，他認為這是可以尋求跨國合作的議題，以因應某一些「惡意國家」。
王定宇最後重申，根據國安局報告，台灣在2025年平均每天遭受超過263萬次以上的網路攻擊。「我們相信，未來只會更多，不會更少。台灣務必從中學習經驗、建置正確裝備，政府與民間必須一起協力，維持台灣的網路跟資訊安全」，他說。
原文出處：快新聞／中國駭客襲台次數曝光 王定宇憂：攻擊「這些設施」恐讓社會停擺
其他人也在看
中國網軍攻台目標曝光！國安局：最常對「這5類關鍵設施」下手
即時中心／高睿鴻報導中國近年不斷加強對台灣施壓、統戰力道，且可從許多數據證實，國安局今（4）日就釋出「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告，指出中共去年對我國關鍵基礎設施（包含政府機關、能源、通訊傳播、交通、緊急 救援與醫院、水資源、金融、科學園區與工業區、糧食等9大類）侵擾數，平均每日達263萬次，較2024年成長6%。國安局另還揭露，中共網軍最常對能源、醫療、通訊、政府、科技這5領域下手。民視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
中共網攻台關鍵基礎設施 日均263萬次
[NOWnews今日新聞]中共網軍持續對我國關鍵基礎設施發動網路攻擊，對此國安局今（4）日公布2025分析報告，說明中共對我國關鍵基礎設施，包含政府機關、能源、通訊傳播、交通、緊急救援與醫院、水資源、...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 3
國安局揭中共4大網攻手法 攻擊軟硬體漏洞居冠、DDoS次之
中共網軍對我國關鍵基礎設施發動網路攻擊的駭侵手法不斷翻新。國安局最新報告指出，常見手法包含攻擊軟硬體漏洞、DDoS、攻擊社交工程、攻擊供應鏈等，其中以軟硬體漏洞攻擊案件最多，超過5成，顯示中共積極擴充「漏洞武器化」的技術能量。國安局發布「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告指出，中共對自由時報 ・ 6 小時前 ・ 2
中共對台能源醫院等關鍵設施網駭 每日侵擾263萬次
（中央社記者游凱翔台北4日電）國安局近期完成「2025年中共對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告指出，2025年中共對台關鍵基礎設施每日平均侵擾263萬次，較2024年成長6%，若與2024年相較，以能源、緊急救援與醫院領域的增幅最為明顯。中央社 ・ 7 小時前 ・ 1
