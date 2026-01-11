中國驚傳「這病毒」疫情爆發！台灣感染人數也上升 疾管署說話了

即時中心／黃于庭報導

近期氣溫驟降，不少民眾感染呼吸道疾病，而中國也傳出鼻病毒（Rhinovirus）疫情升溫，引發國內關注。對此，疾管署副署長林明誠昨（10）日證實，台灣確實有小幅上升趨勢，不過主要呼吸道疾病仍是流感占大宗，約為43%左右，明顯高於鼻病毒。

針對中國鼻病毒疫情，林明誠回應，台灣近期確實有小幅上升，與腺病毒都呈現上下波動趨勢，不過其威脅性遠不及流感。若進一步分析近4週監測資料，國內流感仍是呼吸道病毒大宗，占比約43%，相較於鼻病毒15.4%、腺病毒15.8%要高得多。

關於鼻病毒，林明誠說明，主要為上呼吸道感染，較少侵犯下呼吸道，臨床症狀包含流鼻水與咳嗽等，病程約7至10天，對健康危害率較低。至於媒體報導稱鼻病毒「沒有特效藥」，林明誠澄清，雖多數病毒性感染都無特效藥，但鼻病毒通常僅會造成生體不適，且致死率「趨近於零」；反觀流感會引發全身痠痛、倦怠等症狀，若高齡者與慢性病患者感染重症風險較高。



農曆春節即將到來，預估將有大批台商從中國返台，外界相當關心疫情是否會衝擊台灣。林明誠表示，疾管署將持續定點監測，掌握流感、腺病毒、鼻病毒及呼吸道融合病毒（RSV）型別，同時呼籲民眾應具有良好衛生習慣，以防感染。

