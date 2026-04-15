白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
中國驚現現實版「保護傘公司」，企業LOGO讓玩家流冷汗
《惡靈古堡》系列中的反派組織「保護傘公司」居然在現實中現身？最近有中國網友發現，一家位於河南的「河南六夫丁作物保護有限公司」，其企業 Logo 採用紅白相間的六邊形設計，和遊戲中保護傘公司的經典標誌幾乎一模一樣。
根據官方在中國的抖音帳號解釋，該公司主要生產農藥，紅色的 X 代表滅蟲，而白色的 + 則是治療農作物，兩者合起來就是為農作物撐起保護傘。而旗下的一款殺蟲劑產品竟然命名為「掠食者」，各種類似遊戲的元素讓玩家笑稱，用了這家的農藥後，田裡的蟲會不會越來越大隻？
而面對網路上的熱議，河南六夫丁的抖音官方公關不但沒有避諱，反而展現極高的幽默感大方玩梗。當網友在評論區質疑公司真實身份時，官方帳號回應要送一車暴君過去。
甚至網友更挖出該公司董事長的公開演講照片，直接改圖成黑色皮革風衣、大背頭搭配墨鏡的造型，變成了《惡靈古堡》經典反派威斯卡的現實版，笑稱毫無違和感。
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