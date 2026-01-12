中國高中生「宿舍慘死」遭醫院偷運走！遺體「胸口有大洞」死狀驚悚

國際中心／綜合報導

中國河南駐馬店新蔡縣近日傳出一起震撼校園的死亡事件，一名年僅14歲的少年被發現陳屍校內，家屬查看遺體時，注意到死者胸前出現不明圓形傷口，形狀疑似針孔，引發外界高度質疑。時事評論員李沐陽引述具醫學背景的專業人士分析指出，該傷痕可能並非一般外傷，而是疑似以醫療等級針管直接穿刺心臟抽血所留下，死因顯得相當不尋常，再度被網友懷疑涉及器官摘取。





中國高中生「宿舍慘死」遭醫院偷運走、家屬崩潰攔車！遺體「胸口有大洞」死狀驚悚

高中生胸口有一處宛如「被釘子戳過」的小洞。（圖／翻攝自微博）

李沐陽在節目中解析這起發生於新蔡縣清華園學校的校園死亡事件，指出該名14歲男學生是在校內宿舍身亡，而校方後續處理方式引發高度爭議。據稱，學生死亡後，學校未先通知家屬，便自行聯繫救護車，打算將遺體直接轉運，甚至不讓父母見孩子最後一面。李沐陽轉述，家屬接獲消息趕往學校時，發現遺體已被抬上救護車，情急之下，親屬駕駛小貨車堵在校門口，強行攔下救護車，現場不斷高喊「不能拉走」、「不能動人」，場面一度相當混亂。家長無法接受孩子只是到校補課，卻突然傳來噩耗，更令他們不滿的是，事發至今，校方始終沒有任何負責人出面說明死因或交代事發經過。

死者父親也透露，孩子在1月7日仍一切正常，並未出現異狀，沒想到隔天清晨5、6點，卻突然接到校方通知，告知孩子情況危急，隨後便傳出已經「不行了」的消息，讓家屬難以接受。等家屬趕到學校時，遺體早已被移上救護車。之後家長前往學生宿舍查看，卻發現孩子的私人物品全部消失，房間被整理得一塵不染。校方雖承認學生死亡，卻以「監控設備故障」為由拒絕調閱影像，也未對事件經過提出任何具體說明。直到拖延數小時、接近中午，家屬才在警方陪同下，於醫院太平間見到已經冷凍保存的遺體。家屬拍下的照片顯示，死者嘴角殘留血跡，胸口有一處宛如「被釘子戳過」的小洞，腰部也出現一大片紫黑色瘀青。





學生死亡後，學校未先通知家屬，便自行聯繫救護車，打算將遺體直接轉運。（圖／翻攝自微博）









隨著遺體照片流出，多名具專業背景的人士對傷口進行分析指出，胸前的圓形傷痕不像是撞擊或尖銳物刺入所造成，因為若是外力造成，周圍通常會伴隨明顯瘀血；該傷口更接近粗針管直接穿刺心臟抽取全血的痕跡。李沐陽補充，專業人士解釋，若在短時間內大量抽血，心臟內血液驟減，會產生劇烈壓力差，導致血液逆流，這也可能說明為何死者口中會出現紅色液體。另有熟悉臨床醫學與器官捐贈流程的專業人士發文指出，所謂「心頭血」的穿刺行為，多用於需要迅速取得高活性樣本的實驗情境。此外，當心臟停止跳動後，若需維持器官離體活性以利後續移植，通常會透過針孔持續注入保存液。李沐陽提到，常見的UW保存液含有乳糖酸、棉子糖等成分，可在低溫條件下將心臟保存時間延長約4至6小時，以符合移植與運送需求。

事件發酵後，不少當地民眾與網友前往學校外聚集，要求給家屬一個交代，官方則出動大量警力進行維穩，並於1月9日下午封鎖部分道路，限制外地人員進入。李沐陽質疑，新蔡縣教育局於10日發布通報，稱公安機關已介入調查，但相關說明卻由教育單位代為發布，警方本身並未對外說明，且通報內容著重排除刑事因素，做法引人側目。依相關規定，校方不得隱匿重大安全事件，且未經家屬同意也不得擅自運走遺體。面對眾多專業質疑與官方一連串耐人尋味的處置方式，李沐陽呼籲，在中國讓孩子就學的家長，務必要更加留意孩子在校園中的安全狀況。













原文出處：中國高中生「宿舍慘死」遭醫院偷運走、家屬崩潰攔車！遺體「胸口有大洞」死狀驚悚

