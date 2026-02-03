中國高層震盪急放「色情片」洗版X！為阻斷「即時政治動態」

國際中心／張予柔報導



中國解放軍近日宣布對中央軍委副主席張又俠及聯合參謀部參謀長劉振立展開立案調查，引發軍方高層震盪。與此同時，社群平台X的中文搜尋功能出現大規模癱瘓，頁面被大量色情內容與垃圾資訊淹沒，導致用戶無法正常查看政治及新聞動態。X平台高層直指，這一系列行動背後疑有中國政府操作的痕跡，利用短時間內註冊的數百萬機器人帳號進行「洗版」攻擊，意圖阻礙民眾獲取即時政治動態。









中國高層震盪急放「色情片」洗版X！阻斷「即時政治動態」社群負責人揭恐怖內幕

有中文用戶反映，X平台搜尋功能遭大量色情廣告與垃圾資訊淹沒，正常新聞難以取得。（圖／翻攝自Ｘ）

解放軍高層立案調查 牆外網路資訊戰隨之升溫

針對軍方高層的震盪，解放軍官方發布聲明指出，對張又俠與劉振立涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查，是為了「堅決查處腐敗分子」，並形容這些行為是清除影響事業發展的「攔路虎」與「絆腳石」。官方強調，此舉旨在剔除軍隊建設中的障礙，進一步推動戰鬥力提升與強軍目標。然而，隨著牆內肅清行動展開，牆外的網路資訊戰場也隨之升溫，中文網路用戶近期大規模反映，X平台的搜尋功能嚴重異常，正常新聞內容被色情廣告與垃圾資訊淹沒，搜尋篩選器失效，部分用戶甚至無法查閱過去48小時內的貼文。

X平台高層尼基塔·比爾指出500萬至1000萬個帳號短時間湧入，對中文用戶造成資訊干擾。（圖／翻攝自Ｘ）

X平台高層揭國家級攻擊 疑中國政府操控「洗版」

針對事件，X平台高層尼基塔·比爾公開指出，這類攻擊疑似中國政府操作，每當發生政治敏感事件時，中國政府就會透過大量短時間註冊的帳號在搜尋結果頁投放色情內容，進行「洗版」，干擾民眾獲取真實的政治動態。他透露，「在我緊急關閉註冊功能之前，他們已經註冊了500萬到1,000萬個帳戶」。比爾強調，這類國家級攻擊難以完全根治，但技術團隊已投入大量資源排除干擾，努力恢復平台的正常運作，以保障中文社群的資訊流通與使用者體驗。

