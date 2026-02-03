中國高層震盪急放「色情片」洗版X！為阻斷「即時政治動態」
國際中心／張予柔報導
中國解放軍近日宣布對中央軍委副主席張又俠及聯合參謀部參謀長劉振立展開立案調查，引發軍方高層震盪。與此同時，社群平台X的中文搜尋功能出現大規模癱瘓，頁面被大量色情內容與垃圾資訊淹沒，導致用戶無法正常查看政治及新聞動態。X平台高層直指，這一系列行動背後疑有中國政府操作的痕跡，利用短時間內註冊的數百萬機器人帳號進行「洗版」攻擊，意圖阻礙民眾獲取即時政治動態。
有中文用戶反映，X平台搜尋功能遭大量色情廣告與垃圾資訊淹沒，正常新聞難以取得。（圖／翻攝自Ｘ）
解放軍高層立案調查 牆外網路資訊戰隨之升溫
針對軍方高層的震盪，解放軍官方發布聲明指出，對張又俠與劉振立涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查，是為了「堅決查處腐敗分子」，並形容這些行為是清除影響事業發展的「攔路虎」與「絆腳石」。官方強調，此舉旨在剔除軍隊建設中的障礙，進一步推動戰鬥力提升與強軍目標。然而，隨著牆內肅清行動展開，牆外的網路資訊戰場也隨之升溫，中文網路用戶近期大規模反映，X平台的搜尋功能嚴重異常，正常新聞內容被色情廣告與垃圾資訊淹沒，搜尋篩選器失效，部分用戶甚至無法查閱過去48小時內的貼文。
X平台高層尼基塔·比爾指出500萬至1000萬個帳號短時間湧入，對中文用戶造成資訊干擾。（圖／翻攝自Ｘ）
X平台高層揭國家級攻擊 疑中國政府操控「洗版」
針對事件，X平台高層尼基塔·比爾公開指出，這類攻擊疑似中國政府操作，每當發生政治敏感事件時，中國政府就會透過大量短時間註冊的帳號在搜尋結果頁投放色情內容，進行「洗版」，干擾民眾獲取真實的政治動態。他透露，「在我緊急關閉註冊功能之前，他們已經註冊了500萬到1,000萬個帳戶」。比爾強調，這類國家級攻擊難以完全根治，但技術團隊已投入大量資源排除干擾，努力恢復平台的正常運作，以保障中文社群的資訊流通與使用者體驗。
原文出處：中國高層震盪急放「色情片」洗版X！為阻斷「即時政治動態」社群負責人揭恐怖內幕
更多民視新聞報導
南投擬蓋焚化爐「鄉民下跪」陳情！他嗆許淑華：冷血父母官
俄羅斯夜空驚見「4顆月亮」！專家揭關鍵「1現象」全說了
袁惟仁爭議情史再被翻出！離婚當天「帶45萬網紅返家」
其他人也在看
酷出事了！ YouTube頻道遭盜急求救 Google官方說話了
酷出事了！ YouTube頻道遭盜急求救 Google官方說話了
LINE訊息會延遲很卡？內行教１設定秒解決，網友實測大讚有用：變順暢
智慧型手機已成為現代人生活中不可或缺的工具，特別是通訊軟體更是日常聯絡的重要管道。然而，手機更新後可能會帶來意想不到的困擾，影響使用者的日常體驗。近期就有網友分享，自己的iPhone 16升級至iOS
免費用戶再挨一刀？YouTube「1功能」正式封鎖
YouTube再次限制免費使用範圍，近日有大量YouTube使用者在Reddit、X等社群平台反映，原本透過Samsung Internet、Brave、Vivaldi、Microsoft Edge等瀏覽器仍可在背景播放YouTube的方式突然失效，只要縮小畫面或鎖定螢幕，音訊就會立刻中斷，系統也會短暫顯示「Media Ongoing Activity」通知，隨後整個播放控制並消失。
中國手機山寨蘋果iPhone！外型全抄還不夠 知名網紅踢爆：裝假鏡頭充數太荒謬
[Newtalk新聞] 知名科技YouTuber MKBHD近日透過實測踢爆，中國手機品牌「榮耀」推出的新機Power2，機背三顆鏡頭竟有一顆是假造的裝飾品。該機不僅外觀與蘋果iPhone 17 Pro高度雷同，連最新的「宇宙橙」配色都沒放過，引發市場熱烈討論。 儘管市場上各大品牌經常參考蘋果iPhone的設計，但「榮耀」此次的操作手法卻更加極端。榮耀新機Power2為了營造高階機種的視覺假象，直接照搬iPhone 17 Pro的相機島造型。MKBHD在影片中指出，該機實際規格僅有5000萬畫素主鏡頭搭配500萬畫素超廣角鏡頭，那顆多出來的第三鏡頭完全不具備攝錄功能，純粹是為了「致敬」而硬裝上去的擺設，令他直呼荒謬。 這款手機的模仿範圍更從硬體延伸至軟體層面。實測顯示，Power2在內部系統介面上也全盤複製，直接套用iOS最新的Liquid Glass設計風格。榮耀官方甚至將這套視覺效果命名為「透明模式」，幾乎從內而外完整山寨了iPhone的使用體驗。查看原文更多Newtalk新聞報導銘金科技捐贈液晶靜脈定位儀 落實科技輔助、人本照護同戶接連出事！土城一家7口「一氧化碳中毒」昨才傳女童
台首例！ 詐團用馬斯克「星鏈+深偽技術」 盜臉騙2億
刑事局警方，破獲詐騙集團盜取中國民眾存款案，他們透過境外詐騙機房，騙取中國地區民眾個資後，利用深偽技術（Deepfake）製作被害人臉部驗證影片，順利通過「數字人民幣」APP身分驗證程序，盜取移轉被害...
鴻海平價iPhone 接單旺
鴻海集團AI伺服器接單熱絡之際，組裝蘋果iPhone業務同步緊鑼密鼓進行。市場盛傳，蘋果2月將推出新款平價機iPhone...
AirTag 電量不足怎麼辦？教你 1 分鐘自己換電池：免工具、換完即自動連線
AirTag 不用充電，但電量不足就要更換 CR2032 鋰離子 3V 鈕扣電池。本文教你 1 分鐘免工具換電：點怎麼在「尋找」App 看「電量不足」、逆時針轉開電池蓋、正極向上裝新電池、無聲音怎樣排錯，以及幼童安全注意。
Galaxy S26 / S26+ 外觀及規格曝光，Exynos 2600 是領先還是中伏？
文章來源：Qooah.com Samsung 將於2月25日發佈 Samsung Galaxy S26系列新旗艦機型，港版本則是在3月份發售。 近期 AndroidHeadline 發文，透露 Galaxy S26/S26+ 兩款機型的核心參數和外觀渲染圖。 外觀方面，Galaxy S26/S26+ 延續家族化的簡約造型，為居中挖孔直屏+直角邊框方案，對比與上代設計沒有過多改動。 規格方面，Galaxy S26 採用 6.3吋 FHD+ 屏幕，內置 4300mAh 電池，機身尺寸 149.6×71.7×7.2mm、重量為137克。Galaxy S26+ 採用 6.7吋 QHD+ 屏幕，內置 4900mAh 電池，機身尺寸 158.4×75.8×7.3mm、重量為190克。 Galaxy S26 屏幕均為 Dynamic AMOLED 3X 面板，支援 1-120Hz LTPO 自適應刷新率和 4320Hz 高頻 PWM 調光，屏幕峰值亮度 3000nit。 最令消費者關注的莫過於處理器配置，有爆料稱韓國和歐洲市場搭載的是 Samsung 自研的 Exynos 2600，是全球首款 2n
AI大作戰 現場指紋30秒揪惡魔
生成式AI迅速發展助長假訊息散布，讓謊言比事實傳得更快，原子科學家公報近期將「末日鐘」撥快，象徵「資訊末日」到來。刑事局預防科長莊明雄指出，技術與犯罪始終處於對抗，在傳統防禦與辨識系統不斷被刷新之下，形成「AI vs. AI」的攻防賽。刑事局副局長林故廷表示，AI創新功能被濫用，形成新型態犯罪模式，真相不再眼見為憑，刑事鑑識也導入AI，除了大幅提升效能，也從細節揪出魔鬼。
NexPhone主打Android、Linux、Windows三種作業系統，搭載Qualcomm工業級處理器
在手機同質化越來越高的2026年，終於有小眾廠商願意端出「怪東西」。一家名為Nex Computer的公司近日宣布，將於今年第三季推出一款名為NexPhone的中階手機。這款產品的賣點，並非在於拍照多強或螢幕多大，而是支援Android、Linux與Windows 11在內三種作業系統切換，運算核心更採用Qualcomm鎖定工業物聯網應用的Dragonwing處理器。
超高齡化…機器人商機大 生成式AI 提升陪伴品質
台灣在去年步入超高齡化社會，許多長輩獨居或罹患慢性病，需要在宅照顧。業界預期，三至五年後，陪伴型機器人可能走進民眾家裡，...
首款iPhone尚未問世，傳蘋果已經在評估「粉餅盒」形式的上下折疊款機種設計
雖然市場盛傳蘋果第一款折疊iPhone最快可能會在今年下半年問世，但蘋果顯然已經開始準備評估第二款折疊機種，其中似乎將以市場同樣流行的上下折疊形式作為設計。
索尼曝新專利！或是PS6手把雛形？採全觸控螢幕取代實體按鍵
索尼（Sony）最近公開了一項名為「DEVICES AND METHODS FOR A GAME CONTROLLER」的技術專利，揭示了未來 PlayStation 手把未來可能會出現的設計方向。根據專利文件描述和圖片，這款手把最大的特色在於捨棄了傳統的固定式實體按鍵，轉而採用覆蓋整個手把表面的大型觸控螢幕。
AI龍蝦Clawdbot（Moltbot）懶人包｜有資安疑慮嗎？跟ChatGPT、Gemini有何不同？要收費嗎？
開源新星Clawdbot讓AI長出手腳，只要傳則訊息，就能遠端整理電腦檔案、回覆信件。這隻標榜「能做事」的龍蝦助理，甚至讓Mac mini賣到缺貨？
免費功能-1！YouTube無法「背景播放」 官方證實：是Premium專屬
近期有不少網友發文抱怨，表示自己透過手機使用YouTube時無法在「背景播放」音樂、影片，只要將視窗縮小、切換等，就會被強制中斷。對此官方也證實這項改動，並指出這項功能本就是會員專屬功能。有不少外國網
雲宇宙AI園區75億交易遭股東質疑 中工：程序合規
（中央社記者何秀玲台北2日電）中工指標建案「中工雲宇宙AI園區」一筆新台幣75億元不動產交易，有股東質疑交易進度與公告內容不一致，向主管機關檢舉。中工澄清說，交易程序合規，對外界惡意散布不實訊息，不排除採取法律行動，以捍衛公司商譽。
越南社群媒體強制身分驗證 打擊假帳號與資訊外洩
（中央社記者曾婷瑄河內2日專電）越南近日頒布政令，強調網路與資訊安全關乎國家安全與主權，要求社群媒體平台強制驗證使用者年齡與身分，以打擊匿名和虛假帳號與資訊外洩。一份研究分析，中國網路威脅是推進越南網路安全化的原因之一。
Sony WF-1000XM6 疑遭零售商偷跑曝光：新外形 + 霧面機身，IPX4＋ANC 先行確認
Sony 旗艦真無線耳機 WF-1000XM6 疑被泰國零售商 Power Buy 偷跑上架，外觀改用霧面設計並有黑色／白金銀色兩款，已知支援 IPX4、防水與主動降噪（ANC）及環境聲模式，但驅動單元等關鍵規格仍未公開。
數位理財新升級 富邦金子公司推新APP與線上投保服務
[Newtalk新聞] 隨國人理財行為已逐步由實體通路轉向「以手機／電腦為核心」的數位使用情境，富邦金控（2881）與旗下子公司以科技驅動金融服務升級，打造便捷數位理財體驗。 富邦人壽推出全新 App，從保戶個人化視角出發，一組帳號就能開通四項服務權限；台北富邦銀行以行動銀行「Fubon 」串聯跨金融服務，成為貼身的生活財務顧問；富邦證券推出新一代投資 App「富邦 AI PRO」，打造一站式智慧投資服務；富邦產險亦以線上投保結合 AI 人臉辨識，推出創新「FacePass極速保」服務，協助民眾更快速完成風險防衛配置。富邦持續以新科技串聯投資、保障與資產管理等服務，引領數位理財新世代。 全新富邦人壽APP保險體驗再升級，邁向智慧生活幸福more 富邦人壽為提供廣大客戶不受時空限制的保險服務，推出全新「富邦人壽 APP」，從使用者需求出發，以「簡單」、「貼心」、「隨行」三大設計理念重塑架構、系統介面，全面優化操作體驗，持續朝個人化、智慧化與互動化邁進，提供全天候不受時空限制的多項申辦服務，同時也整合了幸福 more 服務，透過健康知識、生活化互動培養健康習慣，讓健康成為日常的幸福。 針對
AI代理社群爆多重憂慮 Moltbook可存取私人資料、對外通訊
最近網路上出現專屬人工智慧代理（AI agent）的社群網站「Moltbook」，讓AI代理Moltbot自行互動，引發...