中國高鐵越南競標踢鐵板 恐衝擊中國一帶一路布局

德國工業巨頭西門子交通集團(Siemens Mobility)日前意外擊敗來自中國、日本和韓國的競爭對手，與越南最大民營集團Vingroup達成全面戰略合作協議，將協助越南建設第一條高速鐵路。學者分析，中國高鐵這次的滑鐵盧恐將打破中國一帶一路在地區性的高鐵基礎建設優勢，甚至也將影響到中國高鐵進軍其他東南亞國家的整體布局。

西門子擊敗中國高鐵 取得越南首條高鐵標案

德國西門子這次在越南高鐵的競標中，擊敗來自法國、中國、日本與韓國的強勁對手，成功拿下這份連結首都河內到下龍灣、全長121公里的高鐵合約，立即引發熱議，尤其面對深耕東南亞市場多年， 擁有區域優勢的中國高鐵強勢壓境，西門子卻依然勝出，這不僅被視為是西門子打入東南亞市場的敲門磚，並一舉取得未來龐大鐵路市場先機外，更具有扭轉地緣政治影響力的戰略意義。

西門子願技術轉移 恐是勝出關鍵

然而，究竟是什麼原因，讓西門子能成功地在這次的高鐵競標中脫穎而出？暨南大學東南亞學系副教授王文岳就認為，除了價格考量外，西門子願意將高鐵基建的技術轉移，恐怕是其中最大的關鍵因素。

他說：『實際上它就是西門子跟中國的高鐵，在競標上面來說的話，它有幾個優勢，第一個就是說它願意進行技術轉移，它也比較願意配合越南的要求來修改預算，所以在這一點上面，西門子等於是說，為了爭取越南的高鐵的訂單，基本上等於是做了很高的妥協，那這個高鐵通過了以後，首先是打開歐洲國家在東南亞的高鐵市場， 因為過往在東南亞的高鐵競標上面，主要都是中國和日本在爭取，這是第一次由歐洲公司來得標，所以西門子可能會有一個示範性的效果。』

高鐵等重要基建 越南對中國有去風險考量

此外，成功大學政治系教授王宏仁則觀察到，對於這種重要的國家基礎建設，越南政府恐怕也有分散投資去風險化的考量。

王宏仁說：『不是只有歐洲，他們(越南)會考量在技術上面，他們比較後級的國家，還是會覺得說我有可能會被日本影響，會被中國影響，最後他會盡量分散各個產業的外資投資比例或風險，他不要讓特定國家在國內的不管任何工程，包括通訊啊，包括什麼…獨佔市場，所以你說他的通訊業，他之前也有給華為做物資的設備，他其實也會給中國機會，但是他同時不是只給中國機會，他也給日本，如果大家覺得說日本中國條件不符合，他就給歐洲國家，他就是一個去風險的一個政策。』

中鐵越南踢鐵板 恐衝擊一帶一路布局

對於王宏仁的說法，王文岳則提到了目前中國在東南亞興建的中竂鐵路及雅萬鐵路兩條高鐵，確實都有嚴重的債務陷阱問題，因此儘管這只是第一條越南高鐵的標案，但王文岳認為，這不僅將打破中國一帶一路在地區性的高鐵基礎建設優勢，甚至也將影響到中國高鐵進軍其他東南亞國家高鐵市場的整體布局，具有極高的指標性。

他說：『目前在整個大陸與東南亞，還有東南亞國家，有實質上開通的高鐵就兩條而已，一條是中寮鐵路，一條是雅萬鐵路，這兩條目前都有很嚴重的債務問題，越南很明顯的，他有考量，他實際上是把經濟安全，還有債務陷阱列為優先考量，所以沒有選擇採取中國標， 那換個角度上來說，如果說未來的整個中國，他在對外的這些高鐵爭取上面，沒有辦法緩解這方面疑慮的話， 有可能在未來到東南亞，還有幾個國家想要進入高鐵市場上面，有可能會陷於不利的局勢。』

民眾支持不依賴中國技術 反映越南不信任中國

而中國高鐵踢到鐵板，由西門子得標的消息傳出後，立刻在越南當地引發熱烈討論，對於Vingruop結合西門子拿下這次的高鐵標案，都感到相當興奮。多數網友都表達支持政府引進德國技術，而非依賴中國。就有網友說「你可以選擇任何對越南有利的人，但要遠離那些覬覦和侵犯越南土地、海洋和島嶼主權的人！」王文岳就認為，這多少也反應出越南人對中國不信任的民族情緒。

他說：『因為越南跟中國畢竟在領土上面南海和領土是很有爭議，所以說他選擇德國也是傳達不過度依賴的訊息，而且事實上、實際上這個得標裡面，雖然說中國是有優勢的，但是其實目前在南北高鐵的規劃上面，也高度參照新幹線的訊息，某個程度上，他選擇了德國，當然日本可能太貴不會選，但是他選擇了德國，某個程度上第一個是表示說他基本上是釋放一個比較不信任與平衡的訊號。』

Vingroup退出明年南北高鐵競標 為市場大戰再添變數

事實上，王文岳口中的南北高鐵正是越南最受矚目，全長1540公里的高鐵項目，預計在2026年初開標，並計劃同年底開始興建。而正當越南民眾興高采列地認為Vingroup明年有機會再下一城之際，該公司卻發出聲明表示，將重新評估集團資源而決定撤銷這項於5月提交的投標計劃。消息公布後，不僅讓Vingroup及其子公司的股價立刻下跌7%，市值一天內就蒸發了18億美元，更為明年即將開標的越南南北高鐵標案再添變數。