中國高鐵一坐就睏！實測片瘋傳1數值「超標」

日前一段有關中國高鐵二等座車廂內的二氧化碳濃度的實測影片，在網路上瘋傳並引發討論。實測結果顯示，高鐵車廂內的二氧化碳濃度遠超國際標準一倍，引發外界對車廂空氣品質是否影響健康的疑慮。豈料，高鐵客服被問及此事時，竟以一句「不適可以自行吸氧」作回應，瞬間惹怒不少中國網友。









有位中國網友發現自己每次出差乘坐高鐵時，總覺得昏昏欲睡。這位自稱從事空氣檢測方面工作的網友，為追出背後真相、日前以儀器測量高鐵二等座車廂內的二氧化碳濃度，影片顯示，隨著乘客陸續入座，車廂內二氧化碳濃度從原本的881ppm一路上漲，最後甚至測到超過2000ppm，而該數值已遠超過中國現行室內二氧化碳濃度標準限值≤1000ppm。

中國高鐵「CO2超標一倍」實測片瘋傳！客服竟回「可自行吸氧」遭罵翻

中國網友實測高鐵車廂內的二氧化碳濃度。（圖／翻攝微博）





網友還進一步指出，國外研究顯示，二氧化碳濃度過高可能抑制大腦中樞，因而推測乘客容易昏昏欲睡，可能與高鐵車廂內的二氧化碳濃度過高有關。不過，中國鐵路「12306」工作人員回應相關問題時，竟稱「不適可以自行吸氧」，相關說法引發網友不滿，並被罵上微博熱搜。

但針對網傳「高鐵車廂二氧化碳濃度超標」的說法，就有專家發聲澄清了。據中國媒體報導，中車青島四方機車車輛股份有限公司動車組專家陶桂東表示，軌道列車屬於高度密閉且高速運行的空間，其空氣品質標準與一般建築不同，無法直接比照民用規範。

他進一步指出，中國旅客列車依據《鐵道車輛空調》標準，在正常情況下二氧化碳濃度上限為2500ppm，而歐洲相關標準甚至放寬至5000ppm，因此影片中測得的數值仍屬安全範圍。

