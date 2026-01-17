中國高關稅恐面臨外資出走！于北辰建議習"一妙計"！

【論壇中心/綜合報導】



台美完成關稅談判，15%關稅不疊加及「232條款」最優惠待遇，工商界和傳產界紛紛稱讚，陸委會發言人梁文傑提到，在此稅率之下，我們的競爭力會相當高，中國傳產稅率大概47％，台灣15％，如果是從事這方面的產業，在中國的台商可能會有一些影響。

無黨籍桃園市議員于北辰在《頭家來開講》節目中指出，若要請這多的中國台商，把工廠和機具全部遷回台灣，「可能性不太大」，只有一個辦法，且只有習近平有這個權力，那就是「把台商所在地劃地變成中華民國的領土」，然後跟美國講這一塊屬於中華民國，所以享有15%的關稅，于北辰大讚「直接反攻大陸」，議員周永鴻加碼讚，深圳改成中華民國深圳特別行政區，張益贍也讚，中國變成臺灣的一部分，鄭麗文主席變成中國國家主席，然後習近平要主動見鄭麗文，國民黨要強勢一點，才不會被看扁，于北辰更提到，蔣經國先生曾講，要用經濟、文化、制度去反攻大陸。

