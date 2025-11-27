中國鬧事就是區域有事！學者認當前日本對台氛圍有利高市早苗相對清晰戰略
日本首相高市早苗上任後，一連串作為讓日本政局呈現新氣象，不過近期在國會答詢一席「台灣有事」論，卻引起中國強烈反彈與抵制。對此，學者們認為，中國的這一連串行為已經讓國際社會意識到中共的文攻武嚇已經不限於台灣，而透過高市早苗在這次事件以及日本即將調整安保政策的趨勢下，顯示日本政界和民眾也逐漸展現願意深入討論事態認定甚至挺台的氛圍。
由台灣公共策益、台灣智庫、台灣教授協會、台灣青年世代交流協會、台灣青年基金會、中央廣播電台、新頭殼、台灣公民人權聯盟、台灣勵志協會以及US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站等單位團體共同舉行的Y’s Day「週三青年日」活動，26日以「高市早苗當選後的日本政局以及國際局勢」為題，與青年探討近期日本政局以及國際情勢的發展和影響。
主持人、暨南大學東南亞學系副教授王文岳開場表示，日本首相高市早苗就位後立刻進入狀況，日本政局呈現新氣象，成為全球焦點，也令人好奇「安倍主義」是否有進一步延伸發揮的可能性。
「中國鬧事，世界有事」漸成區域共識
台灣智庫民調與輿情中心主任郭玫岑說明，高市首相在眾議院預算委員會答詢時指出：「若中國對台發動侵略，也就是『台灣有事』，依情勢發展，日本可能進入可行使集體自衛權的『存立危機事態』」，隨後中國駐大阪總領事薛劍公開發表「斬首日本首相」的威脅言論，官方宣布暫停日本水產進口並發佈旅遊與留學警告，連串事件讓中日之間的緊張關係升溫。
郭玫岑指出，這些行為讓國際社會意識到中共的文攻武嚇已不限於台灣，威權擴張跟威脅的野心也不止於台灣，還意圖跨出第一島鏈。「從來沒有什麼『台灣問題』，只有『中國問題』，中國正在成為世界的共同挑戰」。「中國鬧事，世界有事」逐漸成為區域共識，我們需要如同外交部長林佳龍所說，繼續加強台日間的民主價值、安全同盟及經濟安全的「戰略3鏈」，阻止中共威權擴張以及對世界的安全造成的威脅。
高市對中相對「戰略清晰」不同以往
台灣國家政策研究協會副祕書長謝文生認為，高市早苗擅長把握時機，在川普抵達日本前就在國會公開宣示軍費提早達標且保證投資美國，成功鋪陳一場「嘉年華式」的美日元首會面；但這次峰會前後卻沒有記者會，是值得留意的重要細節。謝文生說，高市的對中政策不同以往，是相對的「戰略清晰」；戰略清晰可能造成「亮出底牌」的劣勢，但高市直到如今都沒有撤回言論。但高市明顯希望降低日中的對立態勢，可能的管道包括前合作夥伴公民黨以及韓國總統李在明。高市內閣與合作多年的公民黨「拆夥」，也讓高市有更多空間操作對中政策。
日本政界與民眾比以往更願意探討台灣議題
台灣智庫諮詢委員賴怡忠分享參與日本智庫兵棋推演的經驗指出，日本自衛隊的行動受限於「存立危機事態」和「重要影響事態」的認定，操作相當細緻，直接影響軍事操作的範圍和自由度。這對台灣有兩個意義：首先，日本的協助將使美軍在對付中國時，有更多餘裕護衛台灣；第二，政治宣示，日本即使知道中國可能因此直接對日發動攻擊，也願意支持台灣，為台灣注入強心針。
賴怡忠補充，高市宣布將修正「安保三文件」並提前增加國防預算，可能是因為評估日本須在亞洲區域和平扮演更大角色。高市此次發言展現更明確的個人態度，但嚴格來說並未與過去的日本政策產生矛盾，且日本政界和民眾也展現願意深入討論事態認定甚至支持台灣的氛圍，與2021年時完全不同。(編輯：陳文蔚)
