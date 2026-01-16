即時中心／張英傑報導



中國昨啟動本月第2次「聯合戰備警巡」，國防部今（16）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，自昨（15）日上午6時至今日上午6時，共偵獲34架次軍機擾台，其中18架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域；另有中國軍艦11艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。對此，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態。至上午6時止，共偵獲中國軍機34架次；其中18架次逾越海峽中線，進入北部、西南及東部空域。

另國軍還偵獲中國軍艦11艘次及公務船1艘，持續在台海周邊活動。對此，國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

原文出處：快新聞／中國鬧夠沒！偵獲45機艦、1公務船出海擾台 18架次越中線闖我空域

