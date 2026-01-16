中國麥當勞漢堡漲價卻大縮水成「馬卡龍」 官方喊冤推託：包裝手法問題

中國網友最近在網上抱怨麥當勞漢堡尺寸縮水，嘲諷宛如馬卡龍。（翻攝微博）

最近中國網友在網上吐槽麥當勞漢堡縮水到像馬卡龍，直徑量起來才8公分，拿在手裡嬌小玲瓏。大家抱怨以前吃1個就飽，現在吃完還是空虛。不少人紛紛曬照對比，抗議份量縮水嚴重，更有人諷刺照這趨勢下去，以後店員可能要拿放大鏡才找得到漢堡在哪。

二度漲價漢堡卻縮水

綜合陸媒報導，中國麥當勞在2024年底調整外送收費，2025年底又再度調漲多款經典漢堡價格，包含巨無霸、雙層深海鱈魚堡、麥香魚等經典漢堡等都漲價1元人民幣，沒想到荷包失血，漢堡卻縮水，雙重夾擊下引發不少民怨。

網友在社群紛紛曬照抗議，8公分的嬌小體積被嘲笑是漢堡界的馬卡龍，甚至連香腸漢堡裡的配料都變得又細又短，許多網友同仇敵愾抨擊漢堡尺寸縮水，直呼：「原來不是我一個人覺得小」，還有人氣得表示乾脆不再光顧。

面對漢堡縮水的批評，官方回應是包裝技巧的問題。（翻攝微博）

面對漢堡縮水批評麥當勞如何回應？

對此，中國麥當勞官方聲稱所有漢堡的尺寸都是標準化的，強調「不存在大與小的情況」，否認漢堡縮水問題，並將外觀差異歸因於員工包裝時的手感與技巧。這種否認變小的解釋，與民眾手中的迷你漢堡形成了強烈對比，讓爭議持續發酵。

中國麥當勞淨利不理想仍積極拓店

撇開大眾的抱怨，麥當勞在中國的佈局依然驚人。即便2025年的淨利表現不如預期，第3季營收只有70.8億美元，且淨利比2024年同期衰退，但麥當勞中國首席影響官顧磊強調會加速本土化經營，目前中國門市已衝破7500家，目標更看準在5年內要開到1萬家，展現出強大的市場野心。

