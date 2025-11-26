中國麵條工廠造輕型飛機 賣家：摔一下難免...

中國 / 綜合報導

中國網路近來出現「賣飛機」的怪現象。業者聲稱，花10萬元左右的人民幣就可以買到輕型飛機，一圓飛行夢。但是中國官媒偽裝成消費者，找到一位賣家，發現對方竟然是在麵條工廠裡製造飛機，還在附近的農場弄了一條跑道，宣稱可以試飛。而賣家自製的飛機，不但機身老舊螺絲生鏽，也沒有相關證書，被問到這樣不會危險嗎。賣家還說，摔一下是難免的啦。

喜歡飛機自己組裝一架，不會組裝花點小錢裝好給你，中國網路最近出現不少這類販售「自製輕型飛機」的廣告，價格可以低到不到9萬人民幣，也就是40萬台幣左右，有些還附「飛行教學」，但真有這麼好康的事嗎。

中國央視記者VS.中國自製飛機個人賣家老周說：「你現在這是麵條跟飛機同時生產，最早它(工廠)就生產掛麵的麵條。」中國官媒記者假裝買家，混入一間「個人自製飛機」工廠，一走進去就嚇一跳，因為進門看到的不是飛機，反而是一大堆麵條。中國央視記者VS.中國自製飛機個人賣家老周說：「我是沒想到，做麵條吃的還能做飛機，都一樣那邊是加工車間，設備都可以通用。」

業者聲稱生產麵條跟製造飛機的設備可以通用，所以弄了個工作室接飛機訂單，一年可以製作3到4架。中國央視記者VS.中國自製飛機個人賣家老周說：「你一般飛飛多快這個時速，(時速)100多公里沒問題啊，最高這個飛機設計的，這個能飛到(時速)180(公里)，那個也有(時速)140(公里)。」

業者聲稱麵粉工廠製造出的飛機，不但飛得快續航力也強，甚至在麵粉工廠附近的小農場，弄了條800公尺的跑道還可以試飛，但調查記者仔細一看這幾架飛機機身老舊螺絲生鏽，沒有生產經營許可，沒有合格證書，當然也不會有授權飛機，可以在空中飛行的適航證書。

中國央視記者VS.中國自製飛機個人賣家老周說：「這個民間的民間的沒有證，就是自己玩的。」業者甚至連飛行執照都沒有，這種工廠生產的飛機怎麼能讓人安心，但廠商硬凹說沒有絕對的安全，難免會摔一下，事實上真的發生過，有人駕駛自製飛機不幸墜毀罹難的悲劇，中國官媒批評這些業者不顧飛安製造不合格的飛機，呼籲主管機關加強整頓避免亂象持續。

