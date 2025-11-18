中國黃海實彈連射8天 國防部：將提升應變中心備戰作為

共軍現代級驅逐艦福州號。（翻攝自中國國防部）

針對中國因中日關係緊張，宣布在黃海連續進行實彈射擊等軍事威脅，國防部作計室聯合作戰處副處長許志宏今天（18日）表示，國軍已運用聯合情監偵系統，先行研判共軍真實行動意圖，並循管道發布動態，確保國家安全。

中國繼宣布17日至19日在黃海中部實彈射擊後，昨（17日）再加碼，自18日至25日連續實彈射擊長達8天，區域緊張局勢升溫。

許志宏指出，針對中共任何灰色地帶的襲擾或區域性軍演，國軍均依據經常戰備時期突發狀況處置規定及時應處。國軍將視敵情徵候及威脅程度，開設應變中心並提升立即備戰操演的作為，同時先期部署兵力與火力，以應對威脅，確保我國安全。

國防部強調，國軍會運用聯合情監偵系統，精準研判共軍的真實行動意圖，並適時發布共軍演訓動態及國軍備戰行動。





