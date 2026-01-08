中國黃海構造物爭議 韓外交部：中方允遷移管理設施

（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）韓國外交部今天表示，對中國在黃海（韓國稱西海）設置構造物引發的爭議，韓中雙方已取得諒解與共識，中方承諾遷移其中配備直升機停機坪和居住空間的管理設施，但實際執行仍需一段時間。

韓聯社報導，韓國外交部官員今天向媒體說明，指中方雖承諾搬遷，但考慮到相關準備工作，可能會花費一些時日。

韓國總統李在明7日在上海向隨行記者團表示，中國就黃海設置的構造物明確表示，相關構造物內沒有所謂「無人機魚」等軍事用途裝備，而是水產養殖設施。目前相關區域共有兩處養殖設施，以及用於管理與保護的配套設施。中方已明確表態，將移除該管護構造物，移除工作預計即將啟動。

報導指出，中國政府在黃海共設置3個構造物，其中以配備直升機停機坪和居住空間的管理設施最具爭議。

據報導，為避免日後發生類似爭議，韓方已提議在共同水域內精準劃定中間線，但韓方主張以雙邊海岸線的中線劃分，中方則認為應考慮海岸線長度、人口及大陸棚型態來劃分，界線會比以中線為標準來得更靠近朝鮮半島，雙方對此仍未取得共識。

另外，韓國海洋警察廳今天表示，將在1月中旬於韓中共同管理水域部署3000噸級新型巡邏艦，以掌握中方構造物的位置、外型變化、人員活動等動向。但這項措施為韓國海警持續推進的警備強化計畫，與這次會談內容無關。（編輯：陳妍君）1150108