中國黃牛遭查獲遣返！GD首爾巡演外200張票被抄 檢舉者竟也是黃牛

娛樂中心／綜合報導

GD《Übermensch》在首爾高尺天空巨蛋迎來安可最終場。（圖／Galaxy Corporation提供）

韓流天王G-DRAGON（權志龍）世界巡演《Übermensch》日前在首爾高尺天空巨蛋迎來安可最終場，連續三天共吸引約 11.5 萬名粉絲進場，為巡演畫下句點。不過就在演唱會落幕之際，場外卻爆發一連串黃牛亂象，竟演變成「黃牛遭黃牛檢舉」的荒謬戲碼，引發韓網熱議。

GD《Übermensch》三天在首爾吸引11.5萬粉絲朝聖。（圖／Galaxy Corporation提供）

演唱會期間，有韓國網友在社群平台發文表示，目擊中國黃牛於場外KTV包廂進行門票加價交易，隨即有人向主辦單位與警方檢舉。警方獲報後前往現場查緝，當場逮捕6名涉案人士，其中 4 人為中國籍，並查扣多達200張黃牛票。該事件一度被形容為「正義網友成功出手」，相關貼文也在 Threads 上迅速擴散。

中國黃牛在GD場外的KTV包廂交易遭查獲檢舉。（圖／翻攝自Threads）

怎料隨著事件延燒，案情卻出現戲劇性反轉。眼尖網友發現，該名高調分享檢舉過程、甚至自稱是GD粉絲的韓籍檢舉人，實際上過去自己就曾在當地票券交易網站與二手平台販售高價門票，疑似就是韓國黃牛業者。更有人起底，他不僅與GD粉絲圈關係薄弱，還曾涉及其他場次轉售行為，質疑這此的檢舉其實根本就是「同業鬥同業」。

檢舉中國黃牛的人被發現疑似也是韓國黃牛，低調將貼文刪除。（圖／翻攝自Threads）

首爾九老警局證實，涉案人士因違反輕犯罪處罰法遭到處分，最高僅被裁罰20萬韓元（約新台幣 4600 元），其中一名即將出境的中國籍人士則繳納16萬韓元罰款後離境。罰則偏輕，不少粉絲直言根本無法遏止黃牛歪風，反而讓不法行為變本加厲。在事件曝光後，原本檢舉的貼文已默默刪除，網友從最初讚聲轉為冷酸砲轟，痛批「黃牛在韓國橫行，連檢舉都是利益操作」。

