中國黑幫大肆收購台灣護照牟20倍暴利 4在台成員被判刑

〔記者江志雄／宜蘭報導〕中國人蛇集團勾結台灣犯罪組織大肆收購台灣護照，再以20倍價格轉賣牟取暴利，已知有14本護照外流希臘、印尼等國，檢警揪出國內4名收購者及6名出售護照共犯。收購成員中配鄭子娟等4人，被宜蘭地方法院判處有期徒刑1年2月到2年2月不等刑期。

47歲鄭子娟多年前來台結婚取得身分證後離婚，返回中國跟前夫何財龍復婚，2人傳出被福建省福青幫吸收，2023年7、8月間，鄭女與32歲台籍男子賴柏強在台成立護照收購集團，賴招募同夥沈東池、林禹丞加入。

之後，中國籍何財龍及身分不詳男子「八戒」，隔海遙控台灣的收購集團作案，鄭子娟等4人以每本6000到1萬元在宜蘭收購護照，何男取得後發給1萬7000元，人蛇集團則以1萬歐元折合台幣30多萬元轉賣中國客戶。宜蘭地檢署啟動偵查，2024年3月陸續收網，出售護照6名被告在同年7月被宜蘭地院判處3月到6月有期徒刑，收購被告也在最近判刑。

判決指出，鄭子娟、賴柏強在國內以支付對價或抵允債權(抵債)收購護照，沈東池、林禹丞則向他人收購後交付賴柏強，每本可獲2000到4000元報酬，鄭女、賴男依照何財龍、「八戒」指示，透過國際快遞寄到希臘、印尼。

鄭子娟、賴柏強犯參與犯罪組織罪、共同犯買賣護照罪、以護照抵充債權罪，分別被判2年及2年2月，2人都提起上訴。沈東池、林禹丞共同犯買賣護照罪，判刑1年4月與1年2月，林獲緩刑3年，須向公庫支付20萬元。何財龍人在中國未到案，將另行審結。

