中國黑幫收購台灣護照！天價轉賣中國人謀20倍暴利 4嫌在台遭判刑

中國人蛇集團看準台灣護照在全球100多個國家享有免簽入境的便利優勢，竟與台灣犯罪組織勾結，鎖定經濟弱勢民眾收購護照，再以高達20倍的價格轉賣給中國籍人士，作為掩飾身分遊走各國的「隱身符」。宜蘭地檢署指揮專案小組深入追查，不僅截斷這條跨國不法管道，宜蘭地方法院最近也針對負責收購的鄭子娟、賴柏強等4名主嫌，分別判處1年2月至2年2月不等的有期徒刑。

檢警調查發現，這起跨國護照販運案的幕後黑手，指向中國福建省的黑幫「福青幫」。案件核心人物為47歲的中國籍配偶鄭子娟，她早年來台結婚取得身分證後離婚，返回中國與前夫何財龍復婚，2人隨即被當地黑幫吸收。2023年7、8月間，鄭女夥同32歲台籍男子賴柏強，在台灣成立「護照收購集團」，並招募成員沈東池、林禹丞加入，整個集團均聽命於身在中國的何財龍及1名綽號「八戒」的男子隔海遙控。

該犯罪集團分工縝密，鄭子娟等人先在宜蘭地區以每本新台幣6,000元至1萬元不等的價格，或以抵銷債務的方式向民眾收購護照。取得護照後，鄭、賴2人便依照中國上線的指示，透過國際快遞將護照寄往希臘、印尼等國。據悉，每成功寄出1本護照，何財龍便會發放1萬7,000元酬勞給台灣端的收購團夥，而人蛇集團在海外則以1本1萬歐元（約合新台幣36萬元）的天價，轉賣給有特殊需求的中國客戶，從中牟取高達20倍的暴利。

宜蘭地檢署主任檢察官陳怡龍接獲情資後，指揮刑事局與宜蘭縣警局組成專案小組。偵辦期間一度傳出有近50本護照外流，經檢方層層過濾，確認至少有14本台灣護照已被收購並寄往國外。這些護照主要流入歐洲及東南亞國家，由人蛇集團依據護照上的照片特徵，挑選長相相似的中國籍人士冒用，讓這些買家得以持變造或冒用的台灣護照，規避各國嚴格的簽證審查，自由進出國境。

全案經宜蘭地檢署於2024年3月收網，並將涉案人員提起公訴。出售護照的6名民眾已於同年7月被判處3至6個月有期徒刑。至於負責收購的核心成員，宜蘭地方法院在最近做出判決。法官認定鄭子娟、賴柏強涉犯《組織犯罪防制條例》及共同買賣護照、以護照抵債等罪，分別判處有期徒刑2年及2年2月，2人均已提起上訴；共犯沈東池、林禹丞則分別被判刑1年4月與1年2月，其中林男獲緩刑3年，須向公庫支付20萬元。至於主謀何財龍因人仍在中國未到案，法院將另行審結。

承審法官在判決中嚴正示警，台灣護照在國際間具有高度公信力，犯罪組織將其收購並寄送境外，讓身分不明人士冒用入出台灣及其他國家，不僅嚴重破壞社會治安與國境安全，更損害我國護照在國際上的信譽，甚至可能助長國際恐怖組織的非法活動，潛在危害不容小覷。目前已知部分外流護照已在歐洲被查獲，但仍有部分流向不明，檢警將持續清查。

