中國黑熊造反啦！表演途中攻擊馴獸師，驚悚影片曝光。圖／翻自《希望之聲》X

中國杭州野生動物世界在本月6日，發生一起動物攻擊人類的事件。一隻黑熊在進行馬戲團表演期間，突然攻擊馴獸師，讓現場觀眾全都嚇壞。雖然其他工作人員上前制止，但黑熊仍持續進行攻擊。

據悉當時杭州野生動物正在進行動物表演，多隻黑熊跟著馴獸師一起「開心走跳」，但輪到這隻當事黑熊時，一開時牠還照著指令表演，但隨後開始攻擊牠的馴獸師。黑熊「造反」後，其他工作人員也立刻拿工具，試圖阻止黑熊進一步攻擊，但黑熊的力氣相當大，工作人員遲遲無法控制這隻黑熊。

後來工作人員合力之下，終於把黑熊拉開，而被攻擊的馴獸師則被送醫治療，傷勢程度暫不清楚。另外有網友稱，被攻擊的馴獸師在被救出後，又一度找黑熊「單挑」。至於黑熊為何會突然抓狂，園方目前仍未有所說明。

馬戲團貨動物園的動物脫序、咬傷人類事件，其實過去經常傳出。今年9月才傳出美國一名私人動物園37歲工作人員伊斯利（Ryan Easley），當時在進行老虎表演時，突然被從小養大的老虎襲擊。警方表示，老虎咬住伊斯利的脖子和肩膀，之後伊斯利跌倒在地，老虎才退開，隨後伊斯利的妻子進入籠內，將老虎轉移到另一個籠子裡。當救難隊抵達現場時，發現伊斯利的傷勢非常嚴重，隨即宣告不治身亡。



