中國黑診所扎針「放血療法」稱排邪氣 地面一灘血泊好駭人

大陸一家無照診所替病患實施放血療法。（圖／翻攝看看新聞）

中國上海市松江區近日查獲一處以「健康諮詢」為名對外營運的非法診療場所，該處未取得任何醫療執照，卻私下替民眾施行具高度風險的「放血療法」，相關畫面遭民眾拍下後檢舉，案件曝光後引發社會高度關注。

根據《看看新聞》報導，該場所表面宣稱提供養生與健康諮詢服務，實際卻長期從事非法醫療行為。民眾提供的影片顯示，現場多名自稱「行醫者」的人員，替顧客進行針灸、拔罐及所謂的放血治療，過程中未穿著白袍，也未配戴手套與口罩，醫療防護措施明顯不足。

廣告 廣告

從畫面可見，地面散落大量使用過的棉球與染血紗布，環境凌亂不堪，衛生條件相當惡劣。其中最令人震驚的是放血療法的實際操作情形，長針直接刺入皮膚後，暗紅色血液順著針具流出，逐漸在地面形成一灘血泊，場面怵目驚心。

影片中操作者聲稱，放血可達到「排邪氣、清瘀堵」的效果，甚至宣稱單次放血量約為100毫升，明顯超出正規醫療行為的安全範圍。相關說法與作法，均未具備任何合法醫療依據。

接獲通報後，松江區疾控與衛生監督部門隨即展開聯合稽查，當天派員突擊現場，當場查獲多名人員正在進行非法診療行為，立即勒令停止營業，並依法查扣針灸針、拔罐器具等相關醫療設備。

執法人員指出，現場操作者皆未具備醫師資格，相關行為已構成非法行醫。經調查，其中一名黃姓男子為第三次無證行醫，情節重大，已依法移送警方追究刑事責任，其餘涉案人員則將面臨行政處分，最高可處以違法所得10倍的罰鍰。

衛生單位也提醒，坊間流傳的「放血排毒」說法並無醫學根據，血液離體後產生凝固屬正常生理反應，與所謂排毒無關。任意放血不僅無助健康，反而可能導致感染、失血性休克等嚴重後果，呼籲民眾切勿輕信來路不明的養生療法，以免危及自身安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

高院院長交接典禮！高金枝：忘了關心是種壓力 王梅英引黃仁勳名言

瑞芳分局辦擴大治安座談會 警民攜手守護家園

《大嘻哈》韓森爆婚變！握「妻子外遇證據」攤牌 反被抹黑家暴