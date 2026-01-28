中國鼎泰豐掀波！遭控掏空4.8億解任 前董座：無法律效力

台北市 / 綜合報導

鼎泰豐在中國的經營權之爭還未完，如今又爆出有鉅額資金去向不明。負責中國經營的恒泰豐公司指控，前董事長韓家宸經營期間，轉匯約4.8億台幣到自己設立的公司和律師事務所。現任董事長林禮宏，多次要求提出明細和支出，卻未獲任何回應，日前按鈴申告，並宣布解任韓家宸職位。不過，韓家宸透過律師向週刊回應，恒泰豐法定代理人，是韓家宸而非林禮宏，認為相關決議都不具法律效力。

中國網友說：「據說要關店，所以趕快過來再吃一次。」台灣之光鼎泰豐，2024年結束中國華北14家店鋪，背後爆出負責經營的「恒泰豐公司」，高層之爭，恒泰豐現任董事長林禮宏，日前到北檢按鈴，控訴前董事長韓家宸，侵占和背信。

恒泰豐公司董事長林禮宏(2024.10.22)說：「已經解任了這個，恒泰豐董事長韓家宸先生的職務，即日起生效。」韓家宸遭恒泰豐母公司，北京巨人指控，2013到22年間，他支付台幹薪資的數額，有1.8億元差額，銀行帳戶的2.8億元救命金，也不翼而飛，另外還被發現，被解任後私自匯了2千多萬出去，遭控偷處分公司資產，而現任董事長林禮宏，多次要求韓家宸提出財報跟支出明細，都未獲回應。

林禮宏委任律師蔡宜臻說：「股東更換負責人很久的情況下，韓先生他就不願意交出相關的帳冊資料，在北京的訴訟，法院有再下一個類似台灣這種假處分的命令，就是禁止韓先生再去使用這些，公司的大小章，那至於這些錢的下落他們都沒有說。」

對此韓家宸律師，向週刊回應，恒泰豐是在中國，合法註冊登記的公司，法定代表人是韓家宸，不是林禮宏，所提決議授權文件，對恒泰豐都不具法律約束力，態度相當堅定，甚至還要反告。

而在韓家宸被解任後，原本在華北的地區的「鼎泰豐」門市， 一度掛名韓家宴 ， 現在改名為劉家宴 ，還傳出今年要插旗台北市信義區，疑似要另起爐灶，鼎泰豐中國經營之爭持續延燒。

