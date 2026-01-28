中國鼎泰豐風暴！韓姓前董座遭控涉掏空 反控現任誹謗

中國 / 綜合報導

鼎泰豐在中國華北的經營權之爭白熱化，不僅上演股東互告戲碼，現在又爆出鉅額資金去向不明。

中國華北鼎泰豐分店，負責營運的恒泰豐餐飲 林姓 董事長，發現 韓姓 前董座在掌權期間，除了透過自己公司轉匯給台幹薪資有1.8億元差額，原本公司帳戶的2.8億元還不翼而飛，加上 韓姓前董座 被解職後匯出大約500萬人民幣給律師事務所，合計有4.8億黑帳金流不明，因此 現任董座 對前董座提出侵占、背信等告訴，大股東們則砲轟這是「玉石俱焚」，對此前董座也發聲否認，反控現任董座誹謗。

