中國鼓勵台人申領證件 陸委會：接獲檢舉便會處理

中國鼓勵台灣民眾申領證件，我方是否有所因應引發關注。陸委會副主委梁文傑今天(4日)表示，若相關機關接獲民眾持有對岸身分證件的檢舉，就會處理。

中國國台辦3日在例行記者會上介紹台灣民眾申領居住證、定居證、身分證等相關作業流程，並重申「台灣是中國的一部分」。

針對中國鼓勵台灣民眾申辦證件，我相關單位未來是否會對一般民眾進行徹查引發關注。陸委會副主委梁文傑4日表示，陸委會先前徹查軍公教是否在中國大陸設籍已告一段落，未來只會在公教人員新任或轉任職務時再進行查核，不會有新的徹查規劃。

至於一般民眾，梁文傑說，陸委會和移民署時常收到檢舉案，若接獲檢舉指有民眾持對岸身分證件，就會處理。