中國鼻病毒升溫 疾管署：「國內仍以流感為主」不必過度恐慌

近日氣溫驟降，不少民眾出現鼻塞、流鼻水等感冒症狀，加上中國傳出鼻病毒（Rhinovirus）疫情升溫。對此，疾管署副署長林明誠今（1/10）日表示，依據近四週監測數據，國內呼吸道病毒仍是流感最盛行，占比達43.8%，遠高於腺病毒15.8%及鼻病毒15.4%。他強調，鼻病毒屬於常見感冒病原，症狀多為輕微，不需過度擔憂。

林明誠指出，鼻病毒近期確實有上升趨勢，但仍與腺病毒在第二、第三名之間交替，並未超越流感；春節將至，人員往來頻繁，存在境外病毒輸入可能性，因此疾管署持續透過定點監測掌握流感病毒株型，同時追蹤腺病毒、鼻病毒及呼吸道融合病毒（RSV）等病原的變化。

他解釋，鼻病毒主要造成上呼吸道感染，常見症狀包括流鼻水與咳嗽，病程約一週至十天，死亡率幾乎為零，對健康威脅遠不及流感。相比之下，流感常伴隨全身痠痛與倦怠，對高齡者及慢性病患者仍具較高重症風險。

馬偕醫院兒童感染科醫師紀鑫補充，鼻病毒分為A、B、C三型，其中C型更容易誘發氣喘或過敏反應，甚至影響下呼吸道，對患有氣喘或慢性肺病的兒童風險較高。他提醒，若孩子退燒後再度發燒、精神食慾下降或呼吸急促，需警覺可能合併細菌感染；尤其一歲以下嬰兒若每分鐘呼吸超過50次，應立即就醫。

台灣兒童感染症醫學會理事長、林口長庚醫院副院長邱政洵則指出，鼻病毒雖常見且多屬輕症，但免疫力低下或有慢性疾病者需特別注意，因為鼻病毒可能與其他病毒或細菌合併造成續發性感染；至於中國疫情是否異常，仍需觀察是否涉及病毒變異或合併感染。

