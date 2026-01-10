中國鼻病毒升溫 疾管署：「國內仍以流感為主」不必過度恐慌
近日氣溫驟降，不少民眾出現鼻塞、流鼻水等感冒症狀，加上中國傳出鼻病毒（Rhinovirus）疫情升溫。對此，疾管署副署長林明誠今（1/10）日表示，依據近四週監測數據，國內呼吸道病毒仍是流感最盛行，占比達43.8%，遠高於腺病毒15.8%及鼻病毒15.4%。他強調，鼻病毒屬於常見感冒病原，症狀多為輕微，不需過度擔憂。
林明誠指出，鼻病毒近期確實有上升趨勢，但仍與腺病毒在第二、第三名之間交替，並未超越流感；春節將至，人員往來頻繁，存在境外病毒輸入可能性，因此疾管署持續透過定點監測掌握流感病毒株型，同時追蹤腺病毒、鼻病毒及呼吸道融合病毒（RSV）等病原的變化。
他解釋，鼻病毒主要造成上呼吸道感染，常見症狀包括流鼻水與咳嗽，病程約一週至十天，死亡率幾乎為零，對健康威脅遠不及流感。相比之下，流感常伴隨全身痠痛與倦怠，對高齡者及慢性病患者仍具較高重症風險。
馬偕醫院兒童感染科醫師紀鑫補充，鼻病毒分為A、B、C三型，其中C型更容易誘發氣喘或過敏反應，甚至影響下呼吸道，對患有氣喘或慢性肺病的兒童風險較高。他提醒，若孩子退燒後再度發燒、精神食慾下降或呼吸急促，需警覺可能合併細菌感染；尤其一歲以下嬰兒若每分鐘呼吸超過50次，應立即就醫。
台灣兒童感染症醫學會理事長、林口長庚醫院副院長邱政洵則指出，鼻病毒雖常見且多屬輕症，但免疫力低下或有慢性疾病者需特別注意，因為鼻病毒可能與其他病毒或細菌合併造成續發性感染；至於中國疫情是否異常，仍需觀察是否涉及病毒變異或合併感染。
更多太報報導
【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」
桃園驚傳21歲大學生「猝死教室」 死因出爐
悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂
其他人也在看
東北風挾微量境外污染物移入 中南部空品亮橘燈、林園紅燈
冷空氣減弱，白天溫度回暖，不過，環境部提醒，東北風仍會挾帶微量境外污染物移入，影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積，預估今日雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，林園達紅色警示等級，民眾應多加留意。環境部今發布空品提醒，提醒林園地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），高屏地區、斗六自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
基隆市推「神隊友召喚卡」 家長可享4小時免費臨時托育
為減輕新手爸媽育兒負擔，基隆市政府今年出生的新生兒，家長可獲得「神隊友召喚卡」，可免費4小時的兒童日間定點臨時托育，讓有急事的家長可以當天預約臨時托育、適時獲得支援。兒童及少年事務處處長吳雨潔表示，當家長在育兒過程中遇到突發狀況、需要短暫喘息或支援時，只要使用這張卡，就能即時獲得安心、專業的托育服務自由時報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
拍姆明變拍香腸攤 議員批這就台中美學？
[NOWnews今日新聞]台中市西區市民廣場近來因「巨型姆明」裝置藝術成為熱門打卡點，為中台灣燈會成功暖身。然而，熱鬧背後卻隱藏管理亂象，市議員黃守達接獲民眾陳情，現場違規攤販林立，甚至出現「民眾拍姆...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 1
亞洲急凍！台瘋追雪 南韓遇「冰」30車連環撞1／南韓高速公路30車連環撞 5人喪生疑「黑冰」釀禍
南韓瑞山盈德高速公路今天 (10日) 早上6點多，在南尚州交流道附近，發生連續30多輛車追撞的嚴重車禍，包括一名貨車駕駛在內，一共5人死亡。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
全脂牛奶、牛豬肉不再是禁忌！醫：體質影響膽固醇更大
美國衛生部與農業部發表新版飲食指南，針對未來五年的健康飲食做出推薦。新指南在油脂攝取方面出現調整，全脂牛奶和豬肉、牛肉不再被列為禁忌，僅建議飽和油脂不超過每日熱量的10%。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
推普設親子館 林岱樺：盼讓高雄成為親子友善城市
林岱樺繼8日宣布延續並加碼陳其邁市長營養午餐政策後，9日再釋出育兒利多，提出「一區一親子館」政見，盼讓高雄成為敢生、能養、親子友善的城市。品觀點 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
未注意路況撞上施工圍籬飛越 幸無大礙
19歲龔姓男子於今日清晨7點56分，騎著機車沿大園區海港路往國際路方向直行，疑似因精神不濟未注意車前狀況，竟未發現道路有施工護欄，直接撞上圍欄，並以跨越方式飛過圍欄倒地，警消獲報後到場，發現龔男受傷但意識清楚，無酒駕情形，除將其送醫外，肇事原因待警方後續調查釐清。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
辣妹躺地「正對佛寺開腿」 僅穿比基尼曬太陽挨轟！
國際中心／江姿儀報導不少民眾出國度假前會事先查詢美食風景，不過常忽略了解當地風俗民情，以至於沒注意自身衣著穿搭是否適當。昨（8日）泰國臉書粉專「แฉเชียงใหม่ V2」曬出清邁市中心的照片，驚見4名外國遊客僅穿比基尼，在佛寺旁曬日光浴，其中1名女子躺在草地雙腳正對寺廟。照片曝光後，清涼穿搭、隨興姿勢引發爭議，遭到泰國網友批評「極度不文明」。民視 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
越南蚵冒充東石蚵被起訴 台中水產行喊冤：盤商摻雜
台中太平一家水產行，被檢警查出以越南牡蠣冒充台灣牡蠣，前年底進貨後，上架販賣大約5個月，許多不知情的消費者吃下肚，店經理被依食安法以及詐欺罪嫌起訴法辦，記者來到水產行，店經理喊冤，他說是雲林口湖的盤商...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
輔信2025年營收成長4.5％ 2026年營運審慎樂觀
準系統廠輔信（2405）去年12月營收1.37億元，月減20.6%、年增10.6%，第四季營收4.56億元，季增2.3%、年增14.3%，2025全年營收17.42億元、年增4.5%。管理層對2026年營運發展持審慎樂觀看法，並將持續聚焦智慧零售、視訊監控、機器視覺與智慧城市等領域，深化軟硬整合能力自由時報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
屏東營養午餐是否免費 周春米：審慎評估中
（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）全台目前有4縣市營養午餐自費，屏東縣為其中之一。屏東縣長周春米今天表示，財政收支劃分法修正後，屏東相關補助款減少約40億元，營養午餐是否免費需要審慎評估。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
民進黨台南市長初選黃金週末 兩陣營全力衝刺
（中央社記者楊思瑞台南9日電）民主進步黨台南市長初選民調預計於下週進行，明天是進入競爭尾聲的「黃金週末」，兩陣營全力衝刺，陳亭妃將以鐵馬行動深入大北門區，林俊憲則是在佳里區舉辦團結造勢大會。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
歐盟碳稅才上路就遇挑戰 法國籲肥料免適用
（中央社布魯塞爾9日綜合外電報導）根據路透社掌握的文件草案顯示，法國正尋求歐盟其他國家支持，推動將肥料排除在歐盟碳邊境稅之外。法方認為如此才能保護目前陷入困境的歐洲農民。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
高雄推模範公車駕駛長選拔 投票可抽咖啡機
雖然中央總預算仍在卡關，恐影響高市TPASS經費，但市府仍不停止相關TPASS的活動與運作，在公車部分，即日起至115年3月8日止，推出「公車禮貌新運動-微笑上路，禮貌同行」115年模範公車駕駛長選拔活動，參與活動民眾就有機會抽中市值7990元nespresso咖啡機等大獎。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「無」字引議論 國防部：內容不涉機密無須逐段標示
（中央社記者吳書緯台北9日電）國軍今年1月正式實施「機密資訊精準標示」，未涉密的報告、簡報亦逐段標註【無】，引發各界議論。國防部今天表示，內容不涉及機密，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。中央社 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
基隆民宅火警 父女遭嗆昏送醫 (圖)
基隆市百五街公寓3樓住處10日凌晨1時發生火警，消防隊員獲報後將屋內1對遭嗆昏的趙姓父女送醫，現場燃燒面積約20平方公尺，起火原因待調查。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
為推政策拚多數席次 高市早苗擬解散眾議院
讀賣新聞網報導，日本首相，兼自民黨總裁 高市早苗，今天開始研議，考慮在23日召集的例行國會開議後，立刻解散眾議院，而眾議院選舉，可能將在2月上旬到中旬，進行投票。高市早苗，希望透過重新選舉，改變執政黨少數席次的劣境，以便推動政策。鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 2
與中國打交道不能心存幻想 石平：那是沒人性的政權｜#鏡新聞
正訪問台灣的日本參議員石平，今天（1/9）痛批中國共產黨是流氓沒有人性，因此跟中國打交道不能心存幻想，更認為中國所謂的「對話」，都是瓦解和欺騙對方的手段，像是歷史上兩次國共對話，受騙上當的都是當時的國民黨。而石平也特地接受鏡新聞獨家專訪，詳細精采內容，請鎖定今天（1/9）晚間8點的「有話鏡來講」。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 3
寒流來襲他想裝浴缸！ 網推「冬天洗澡神器」：躺地板也不會冷
寒流來襲他想裝浴缸！ 網推「冬天洗澡神器」：躺地板也不會冷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「加開零食會」陪邱議瑩夜市吃播 現場簽名會吸大批熱情粉絲
[Newtalk新聞] 立院新生代戰將黃捷、吳沛憶、沈伯洋組成的「加開零食會」，昨(8)日合體高雄市長參選人邱議瑩，在初選民調倒數前3天，選在高雄瑞豐夜市舉行戶外吃播、發放年曆，現場湧入大批熱情粉絲，光是簽名會就持續一小時半。不僅民眾跟邱議瑩爭相合照、自拍，喊「要跟未來市長合照」，還有人拿出邱議瑩的「政策白皮書」請她簽名，顯見她在年輕族群的高人氣。 活動過程笑聲不斷，立委沈伯洋更當場「自爆」體重直線上升的祕密。他笑說「我最近吃的東西，大概有80%都是議瑩姐餵的，另外20%來自楚茵，所以變胖真的不是沒有原因。」一句話讓現場笑翻，也展現彼此之間的好交情。 除了爆料體重祕辛，撲馬也許下心願，希望2026年能吃遍各縣市首長推薦的美食，笑稱「咖啡都來自陳瑩、食物來自議瑩姐，剛好都是未來的市長」，幽默發言引起支持者熱烈回應。 直播中也聊到沈伯洋陪同邱議瑩車掃的趣事。黃捷笑說：「撲馬最不擅長的事情就是車掃。」吳沛憶隨即加碼爆料，表示沈伯洋第一次車掃就是陪她跑行程，「我整路都在幫他介紹他是誰。」邱議瑩也接著笑說，自己下午同樣不斷向民眾介紹「這位是沈伯洋」，但發現有些人一聽到名字就立刻對著他揮手，現場氣新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 發表留言