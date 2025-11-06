中國「上海兄弟」延燒！網揪其他4隊Logo也像抄的
中國棒球城市聯賽（CPB）預計明年1月開打，其中「上海兄弟」隊因名稱、隊徽與吉祥物皆與中華職棒「中信兄弟」高度相似，引發熱議。中信育樂昨（5）日發出聲明，強調與該球隊及相關營運團隊「並無任何關聯」，若涉及侵權，將採取必要法律行動。
「上海兄弟」為CPB聯賽參賽球隊之一，其隊名不僅與中職「中信兄弟」相同，隊徽與吉祥物也皆以黃色大象為主題，外觀設計與台灣原版極為相似。網路上隨即傳出該隊「由中信集團出資贊助」的說法，引起中職球迷關注與不滿。
中信育樂昨日下午發出聲明指出，球團對「上海兄弟」的相關資訊並不知情，也未參與該聯賽任何事務，對於網傳內容純屬外界臆測，若後續確認涉及智慧財產權或商標侵權，將依法處理。
此事也延燒至社群平台，不少網友指出，除了「上海兄弟」外，CPB其他球隊的設計亦疑似模仿國際知名球隊。
例如，「深圳藍襪」的Logo與美國職棒「波士頓紅襪」極為相似；「廈門海豚」的Logo近似美式足球隊「邁阿密海豚」；「福州海俠」的設計則酷似台灣職籃「高雄全家海神」；另有網友補充，「長沙黑皮」Logo與美職「匹茲堡海盜」幾乎一致。
對此，網友紛紛留言批評「山寨大國不是假的」、「毫無創意可言」、「一個國家沒文化，每個城市都只能抄襲」，甚至有人諷刺「建議武漢出個肺炎隊、北京出個活摘隊」，留言區反應熱烈。
此外，CPB聯盟規定「每隊30人中，本土球員不少於10人、台港澳球員不少於10人、外籍球員人數不設限」，對於「台港澳球員不少於10人」的條款，他質疑這是否意圖進行「統戰操作」，引發更多討論。
MLB》大谷翔平入圍國聯MVP候選人 若得獎將締造五大歷史紀錄
美國職棒大聯盟日前公布年度MVP最終名單，道奇「二刀流」球星大谷翔平入圍國聯MVP候選人，將與費城人重砲Kyle Schwarber以及大都會強打Juan Soto角逐最高榮譽。外界普遍看好大谷再度奪獎，而他若成功衛冕，將改寫多項歷史紀錄，寫下足以名列史冊的五大里程碑。TSNA ・ 2 小時前
赴美首年就奪冠！領大聯盟底薪的佐佐木朗希分紅金額曝光
今年剛從日本職棒（NPB）轉戰大聯盟舞台的洛杉磯道奇「令和怪物」佐佐木朗希，首年雖投得跌跌撞撞，所幸季後賽前夕重返大聯盟，並在季後賽繳出好表現，本季拿著大聯盟底薪打球的他有望在奪冠後獲得一筆接近他年薪的「獎金」。太報 ・ 17 小時前
MLB》藍鳥與世界大賽冠軍的距離！只差「十億分之一秒」
多倫多藍鳥隊在世界大賽第7戰，9局下一出局滿壘，Isiah Kiner-Falefa利用二壘滾地球滑回本壘時，被判封殺出局，透過攝影記者的照片，只差「十億分之一秒」藍鳥隊就可以拿到世界大賽冠軍。TSNA ・ 18 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
G7板凳清空衝突還原現場！蒙西「這一動作」保住投手避免驅逐出場
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒洛杉磯道奇G7和多倫多藍鳥比賽中發生衝突，當時投打雙方因為觸身球不斷叫囂，最後道奇三壘手蒙西（Mac Muncy）的「一個動作」避免衝突過大，讓道奇保住投手避免遭到驅逐。FTV Sports ・ 23 小時前
MLB》G7開轟打退大谷！藍鳥英雄離隊 身價上看兩億美元
世界大賽G7，道奇投手大谷翔平第3局遭到畢謝特（Bo Bichette）轟出3分全壘打，這一擊很重，打得道奇換投、幾乎輸掉比賽，藍鳥球迷差點就能一輩子吹噓「我們不要需要大谷」。如今藍鳥敗戰，畢謝特的合約到期了，他脫隊成為自由球員。中時新聞網 ・ 1 天前
CPB上海隊徽撞中信兄弟引象迷不滿 蔡其昌：密切關注將請球團說明
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 中國首個以城市單位運作的職業棒球賽事「CPB中國棒球城市聯賽」，預計2026年起舉辦短期賽事，但有網友發現其中「上海兄弟」隊徽設計與台灣中職「中信兄弟」隊徽高度相似，恐引發品牌混淆，引發台灣象迷不滿。對此，中華職棒會長、立委蔡其昌今（5）表示，職棒聯盟半年前就注意到這個問題，將請中信球團來說明；他強調，球迷權益很重要...匯流新聞網 ・ 22 小時前
中信兄弟打擊教練莎菈的下一步？現身日本指導球員影片曝光
體育中心／綜合報導中職中信兄弟未能完成連霸後，打擊教練莎菈（Sarah Edwards）在社群感謝寫給球迷、教練與工作人員，似乎是在道別，球迷也好奇莎菈下一步的去向，如今正式曝光。FTV Sports ・ 23 小時前
MLB專欄》當我們一起走過 這些傷痛的時候─洛杉磯道奇榮光前的黑暗【城牆】
隨著血戰7場靠著山本由伸的奇蹟挺身而出、順利險勝多倫多藍鳥奪冠，洛杉磯道奇正式完成睽違超過20年的「二連霸」豐功偉業，再加上2020年因為疫情的縮水球季擊敗坦帕灣光芒隊的冠軍，道奇豎立「6年3冠」的王朝，和昔日舊金山巨人2010、2012、2014年締造的「五年三冠」王朝以及帶給對手的絕望感相比，有過之而無不及，加上大谷翔平這位聯盟力捧的門面巨星、亞洲票房與滿滿關注度加持，道奇現在的熱門程度，「出圈」後的日常生活討論度，比起王建民時期的紐約洋基隊「早餐店打線」有過之而無不及。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 1 天前
「不死鳥」郭泓志退役7年要復出了！網瘋點名這隊伍
體育中心／李汶臻報導前旅美名將郭泓志征戰美國職棒大聯盟（MLB）時期，曾入選2010年美國職棒大聯盟明星賽，成為台灣選手第一人。職業生涯開過9次刀，面對醫生多次勸他別再打了，仍不輕言退休，因此被封為「不死鳥」。2018年、時年37歲的他因身體不適開刀移除腫瘤，之後宣告職棒生涯落幕。7年來開啟斜槓退役人生的他，日前透過社群拋出震撼宣布，鬆口復出打算，貼文曝光吸引大批粉絲湧入留言並瘋猜可能的去向，其中「這支隊伍」被眾多網友點名。FTV Sports ・ 17 小時前
MLB》39歲達比修有手肘手術 2026年球季報銷
聖地牙哥教士日本投手達比修有今天在社群網站上宣布，現年39歲的他已經在上週接受手術，在尺側副韌帶加裝內部支架，2026年球季將無法出賽。TSNA ・ 1 天前
MLB/世界大賽G7挨超前轟痛失冠軍 比伯決定續留藍鳥
多倫多藍鳥先發投手比伯（Shane Bieber）在世界大賽第七戰挨轟吞下敗投，無緣幫助球隊奪冠，不過今（5日）媒體報導，他決定執行合約選擇權，明年將繼續留在藍鳥效力。中天新聞網 ・ 20 小時前
中職》林安可不克出席頒獎典禮 年度MVP「無人親領」
中職年度頒獎典禮今晚6點半在高雄萬豪酒店登場，但最受矚目的年度MVP將成為「無人親領」一屆。3名入圍者中，樂天桃猿威能帝與中信兄弟羅戈已返國，林安可也透過統一獅球團表達不克出席，使得今年的個人最大獎確定只能由他人代領。繼味全龍徐若熙之後，林安可前天由聯盟宣告行使旅外自由球員資格，但他未像徐若熙在宣告自由時報 ・ 1 天前
中職》威能帝勇奪年度MVP 成史上第4位同年包辦台灣大賽與年度MVP選手
中華職棒「2025明台產險中華職棒頒獎典禮」今天（5日）晚間18點30分於高雄萬豪酒店盛大舉行。在年度大獎「最有價值球員」部分，最終由威能帝（Pedro Fernández）榮獲此項殊榮，威威能帝同時也是第4個能夠同年度拿下年度MVP、台灣大賽MVP殊榮的選手（前面3位為1996年統一獅郭進興、2015年Lamigo桃猿林智勝、2018年Lamigo桃猿陳俊秀）。Yahoo奇摩運動 ・ 11 小時前
中職／領東山再起獎眼鏡造型獲好評 李振昌：因為我有散光
中信兄弟隊投手李振昌經歷傷病，在今年球季重返牛棚主力，從低谷再爬起的歷程也獲得今年中職「東山再起獎」的肯定，5日領獎時帥氣的「歐爸」眼鏡型男風獲得好評，李振昌自我揭露「因為我有散光啦」。 李振昌...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前
中職》會長蔡其昌揭明年三大改革 推全新APP、引進日籍裁判、測試Trackman
中華職棒「2025明台產險中華職棒頒獎典禮」今天（5日）晚間於高雄盛大舉行。中職會長蔡其昌在頒獎典禮致詞時帶來不少的好消息，其中包含新的中職APP、邀請日籍裁判、Trackman技術，以及落實好球帶挑戰等，讓現場與會球迷興奮不已。Yahoo奇摩運動 ・ 14 小時前
統一獅》捕手林岱安提自由球員季後第2人 已有3隊高度興趣
中華職棒今公告，統一獅捕手林岱安宣告自由球員(FA)，成為繼黃子鵬後，第2位提FA球員。 林岱安今年月薪40萬，在自由球員分級屬於A級球員，全額TSNA ・ 19 小時前
中職》林岱安行使自由球員權利 統一獅盼以最大誠意挽留主戰捕手
中華職棒統一7-ELEVEN獅主戰捕手林岱安，在本季結束後確定取得自由球員資格。今天（5日）聯盟也宣布，林岱安將行使自由球員權利，而統一領隊蘇泰安則在日前受訪時表示，球隊會展現出最大誠意，盡全力將林岱安留下。Yahoo奇摩運動 ・ 17 小時前
MLB／現役最多4冠不滿足 貝茲致詞高舉左手比5：是時候戴滿了！球迷嗨
貝茲（Mookie Betts）2020年開季前被紅襪交易給道奇，轉隊首年就和球隊一起拿下世界大賽冠軍，加上2024、25年連霸以及2018年效力紅襪也拿過1冠，讓手握4枚冠軍戒的他成為現役球員第1人。貝茲4日在道奇封王活動中向球迷喊話「把手指戴滿的時候到了！」引起一陣歡呼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職／冬盟參賽名單曝光！中信、台鋼各派14人 全季套票1380元
2025亞洲冬季棒球聯盟將在11月15日熱血開打，台、日、韓3國共5隊齊聚一堂，掀起冬季最受矚目的棒球熱潮。台灣隊再度由中職6隊兵分兩路，分別組成台灣山林隊和台灣海洋隊，2隊參賽名單正式揭曉，多位新生代好手整裝待發，期盼透過實戰磨練自我。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前