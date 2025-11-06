中國「上海兄弟」延燒！網揪其他4隊Logo也像抄的

中國棒球城市聯賽（CPB）預計明年1月開打。（圖／翻攝自網路）





中國棒球城市聯賽（CPB）預計明年1月開打，其中「上海兄弟」隊因名稱、隊徽與吉祥物皆與中華職棒「中信兄弟」高度相似，引發熱議。中信育樂昨（5）日發出聲明，強調與該球隊及相關營運團隊「並無任何關聯」，若涉及侵權，將採取必要法律行動。

「上海兄弟」為CPB聯賽參賽球隊之一，其隊名不僅與中職「中信兄弟」相同，隊徽與吉祥物也皆以黃色大象為主題，外觀設計與台灣原版極為相似。網路上隨即傳出該隊「由中信集團出資贊助」的說法，引起中職球迷關注與不滿。

中信育樂昨日下午發出聲明指出，球團對「上海兄弟」的相關資訊並不知情，也未參與該聯賽任何事務，對於網傳內容純屬外界臆測，若後續確認涉及智慧財產權或商標侵權，將依法處理。

此事也延燒至社群平台，不少網友指出，除了「上海兄弟」外，CPB其他球隊的設計亦疑似模仿國際知名球隊。

例如，「深圳藍襪」的Logo與美國職棒「波士頓紅襪」極為相似；「廈門海豚」的Logo近似美式足球隊「邁阿密海豚」；「福州海俠」的設計則酷似台灣職籃「高雄全家海神」；另有網友補充，「長沙黑皮」Logo與美職「匹茲堡海盜」幾乎一致。

對此，網友紛紛留言批評「山寨大國不是假的」、「毫無創意可言」、「一個國家沒文化，每個城市都只能抄襲」，甚至有人諷刺「建議武漢出個肺炎隊、北京出個活摘隊」，留言區反應熱烈。

此外，CPB聯盟規定「每隊30人中，本土球員不少於10人、台港澳球員不少於10人、外籍球員人數不設限」，對於「台港澳球員不少於10人」的條款，他質疑這是否意圖進行「統戰操作」，引發更多討論。

有網友則發文比較，除了「上海兄弟」外，還有其他隊的隊徽與現有的一些球隊logo高度相似。（圖／翻攝自網路）

