中國「不可抗力」再發威！男團上海簽售會3人被缺席 韓籍成員也遭禁

韓國YG娛樂旗下男團TREASURE原定於20日在中國上海舉辦簽售會，但主辦單位MAKESTAR昨（16）日緊急宣布，包括日本籍成員ASAHI與HARUTO，以及在日本出生、持韓國護照的第四代在日韓僑YOSHI，共三名成員全因「不可抗力因素」將無法出席。值得注意的是，YOSHI雖為韓國籍，仍被列入缺席名單，引發粉絲與網友熱議。

韓國業界人士指出，此次缺席情況可能顯示中國的「限日令」已擴大影響範圍，甚至超越過往針對韓國藝人的「限韓令」。過去韓國藝人的小型粉絲見面會或簽名活動在中國仍能順利舉行，但此次事件連在日韓僑成員也被列入缺席名單，顯示限制措施正在擴大。

事實上，近期韓國女團LE SSERAFIM原定於14日在上海的簽售會也因「不可抗力因素」無預警取消，外界推測可能與團內日本籍成員宮脇咲良（Sakura）與中村一葉（Kazuha）有關，凸顯中國市場對日本籍藝人的限制正在延伸至更多活動，增加演藝活動的不確定性。

TREASURE此次簽售會原計畫為宣傳第3張迷你專輯《LOVE PULSE》的粉絲見面活動。官方公告僅提及「不可抗力因素」，未說明更多細節。部分粉絲在社群平台表達驚訝與不滿，留言指出：「YOSHI是需要入伍的韓國人耶！」、「好誇張啊！名字像日本人而已，標準到底是什麼？」、「好像比限韓令抓得更狠？到底有多討厭日本啊？」

也有粉絲關注兵役問題，表示：「當兵的時候也能把他歸在日本人嗎？」、「都拿韓國護照還不能去，既然這樣可以不當兵嗎？」事件在韓國與日本社群持續引發討論，成為粉絲關注的焦點。

