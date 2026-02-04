中國「人肉鴛鴦鍋溫泉」 外國客大讚：特別舒服

生活中心／倪譽瑋報導

旅遊部落客在中國哈爾濱，享用「麻辣鴛鴦鍋」溫泉。（圖／翻攝自IG@counting.countries）

近日外國遊客開箱中國哈爾濱溫泉旅館引發熱烈討論，只見裡面有以麻辣鍋為主題的溫泉，一邊泡滿辣椒、一邊泡滿蔬菜，還有水晶寶寶浴、室外雪地浴等。事後該遊客拍影片PO網分享，表示泡得很舒服，而且只要28美元（約新台幣880元）絕對是他去過最喜歡的SPA。網友們看到後，紛紛驚呼「看起來像人肉湯」、「多麼有趣」。

中國哈爾濱奇特溫泉 從麻辣鍋到水晶寶寶

綜合外媒報導，部落客喬丹（Jordan）經營國際旅遊頻道「Counting Countries」，拜訪世界眾多國家，日前他來到中國哈爾濱楓葉村（Maple Leaf Village）的溫泉旅館，裡面的設施讓他大開眼界。有被設計成「巨大火鍋」的溫泉池，一邊的水是紅色、裡面泡滿辣椒，一邊的水偏乳白色、裡面泡滿柑橘等蔬果。

除了鴛鴦鍋，也有水晶寶寶（左）溫泉魚（右）池。（圖／翻攝自IG@counting.countries）

此外，旅館還有充滿紅色水晶寶寶（Orbeez）的溫泉池，喬丹驚呼「我夢想可以實現了。」除上述，業者亦有提供魚療池，泡下去後「感覺腳上每一寸都被魚包圍著」牠們會來吃腳皮，喬丹表示，泡完後腳變得很舒服。

外國遊客稱讚旅館泡澡體驗 眾人大為震驚

泡完五顏六色的溫泉池如靈芝浴、室外雪地池後，喬丹也享用了按摩休息室、美食廣場等設施，他回憶，當天哈爾濱零下15度，這趟溫泉體驗感覺特別舒服，並評價「來這裡只要28美元，這絕對是我去過的最喜歡的SPA」。

喬丹評價，旅館的室外、藥浴池，還有休息室都不錯。（圖／翻攝自IG@counting.countries）

事後喬丹將這次旅行的影片PO網分享，許多人看到紛紛大為震驚「這太瘋狂了，一定要找一天去看看」、「感覺像卡通人物一樣即將被吃掉」、「辣椒不會灼傷敏感部位嗎？」「如果能在浴缸裡吃火鍋，那該多有趣啊」、「看起來像人肉湯…」。

