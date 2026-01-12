中國、俄羅斯、伊朗9艦集結南非近海 「和平意志」多邊海上軍演

中國、俄羅斯與伊朗海軍近日集結與南非國防軍展開為期一週的「和平意志」聯合海上軍演。 圖：翻攝自 南非國防部

[Newtalk新聞] 中國、俄羅斯與伊朗海軍近日集結與南非國防軍展開為期一週的「和平意志」聯合海上軍演，引起國際矚目。

據南非國防部指出，演習自 9 日展開，預計進行至 1 月 16 日，主要內容涵蓋海上安全、聯合行動協同、航道防護等課目，主旨為「確保航運與海洋經濟活動安全」。相關訓練包括反恐救援、海上打擊行動，以及技術交流與艦艇互訪。

此次演習由中國海軍領軍，地點位於南非西蒙鎮海軍基地。據南非軍方公布的畫面顯示，中國解放軍海軍派出驅逐艦「唐山號」與補給艦「太湖號」，伊朗則出動遠洋支援艦「馬克蘭號」；南非海軍巡防艦「阿馬托拉號」亦現身基地內。另有伊朗海軍與伊斯蘭革命衛隊艦艇，以及俄羅斯波羅的海艦隊的巡防艦與油彈補給艦，陸續抵達開普敦附近海域。

除了中、俄、伊三國之外，阿拉伯聯合大公國也被指派艦艇參演。不過，金磚國家（BRICS）創始成員中的巴西與印度，並未參與此次行動。

據《USNI NEWS》報導指出，此次軍演原為「Mosi III」，即南非與中國、俄羅斯共同舉辦的海軍演習系列第三屆。但因原本時程與南非主辦的 G20 高峰會衝突，「Mosi III 」被取消。南非其後重新安排並更名演習，改以「金磚 plus」的架構舉行，最終改期並更名，轉為「BRICS Plus」多國演習，象徵其政治定位出現調整。

南非執政聯盟成員之一的民主聯盟（Democratic Alliance）對此公開批評，要求政府向國會完整說明軍演背景與決策過程。民主聯盟指出，中國近年頻繁進行大型軍事演習，並涉及台海情勢；俄羅斯與伊朗則同時身陷戰爭衝突與國際制裁中。南非原本加入 BRICS 的初衷在於經濟合作，而非透過這類與「流氓陣營」結盟的軍事演習，公然武器化對抗，進而挑戰或破壞以規則為基礎的國際秩序。

