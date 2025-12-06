中國「全網最忙五人組」現象 官媒批侵蝕社會信任

（中央社記者張淑伶上海6日電）中國社會造假與敷衍風氣再成焦點。近日網友揭露，出自百度人名大全的最常見名字，同時出現在眾多政府標案評審、比賽獲獎者甚至公益項目受助名單。官媒批評此現象侵蝕社會信任，讓政府資訊公開成為形式。

百度文庫「10000中國普通人名大全」中「張吉惟、林國瑞、林玟書、林雅南、江奕雲」5人的名字，被曝頻繁出現在採購評審、比賽獲獎名單、行政處罰公示等不同場景，其中有的政府採購案涉及人民幣3000多萬元（逾新台幣1億3200萬元），引發輿論對公共事務造假的質疑，這5人也被稱為「全網最忙五人組」。

此外，這些人名還經常出現在專利發明人、學術期刊編委、物流考試通過名單等各種場景。

江蘇廣電總台荔枝新聞5日發布評論指出，如果說，一個草台班子搞一場書法比賽，可能是為了騙取報名費；那政府公示出現這種荒誕現象，就是一場不能容忍的公共事故了。它讓嚴肅的招投標程序淪為兒戲，讓行政處罰等政府公文的公信力大打折扣。

文章說：「今天可以虛構評審名單，明天是不是就能虛構投標材料？今天可以編造獲獎者，明天是不是就能炮製政策受益對象？當公眾開始懷疑每一份公示名單的真實性時，社會治理的成本將變得無比高昂」。

澎湃新聞評論，「最忙五人組」現象在侵蝕社會信任生態，破壞一些公共部門和社會機構的公信力。這場「大發現」只是事後監督，如何從「事後糾錯」進階到「事前預防」，值得更深入地探索。

「央視網評」今天發布相關評論，指一些單位把「信息公開」當成了完成任務的「形式」，只要紙面流程走完，根本不管內容真假。

文章說，這種「形式公開」很可能成為腐敗的遮羞布。「採購名單造假可能是為了給關係戶開綠燈，處罰名單造假或許是為了掩蓋執法缺位，賽事名單造假沒準是想借機斂財」，最終受損的都是公共利益和群眾權益。

「全網最忙五人組」持續發酵，湖北竹溪縣住建局已發布通報終止該項目的招投標程序；「華夏盃」書法比賽發布了道歉聲明，為所有報名選手全額退還參賽費用；杭州師範大學今天表示已組建調查小組，調查該校官網發布的「關於『多彩送教淳滋味』福彩公益金項目受助對象公示」名單是否真實問題。（編輯：周慧盈）1141206