中國「全網最忙5人組」愈來愈離譜 官媒暴怒喊抓鬼、揪貓膩

2025年12月1日，北京民眾搭乘地鐵。美聯社



中國「全網最忙五人組」事件發酵，網友發現出自「百度人名大全」5個名字「張吉惟、林國瑞、林玟書、林雅南、江奕雲」，同時出現在各地文件公告、比賽獲獎名單、研究人員名單、公益受助名單、錄取名單、專利發明人、體育選手名單、學術期刊編委等。中國多間官媒陸續轟此現象，新華社今天（12/7）要求徹查背後貓膩、揪出背後的鬼，鏟除敷衍態度和文化。

中國多家媒體上週三（12/3）報導，網友發現當天公布於中國政府採購網的湖北「竹溪縣住房和城鄉建設局」採購得標公告評審成員名單，5個名字「張吉惟、林國瑞、林玟書、林雅南、江奕雲」，實出自百度文庫《10000中國普通人名大全》。

網友隨後「起底」這5人頻繁出現在各公告，橫跨各省各縣、各行各業，於是封他們為「全網最忙5人組」，而不僅《10000中國普通人名大全》，百度另一份《一萬個名字》也同樣被廣為利用。

網友發現2023年年1月一福建省級的書法比賽，幼兒組6名金獎得獎者，除了第一名「鄭夢瀅」外，另5人「楊怡伶、林亞蓉、李家偉、陳皓茜、楊郁婷」正是《一萬個名字》的開頭5個名字。銀獎的12名得獎者，除了前3人外，後續「李彥志、張雅玫、郭育維、吳蘭木、江松蘭、吳淑霞、許育海、賴雅婷、謝宜恩」，也與《一萬個名字》人名和順序完全相同。

中國網友發現2023年福建省級書法比賽「行墨堂杯青少年現場書畫大賽」，得獎名單與百度文庫另一份《一萬個名字》大量重複情況。翻攝網路

另外網友也發現，廣州通用職業技術學校官網2023年發布「【喜報】職教高考傳捷報，圓夢大學創佳績！」，110名學生名單中多人與《10000中國普通人名大全》中完全一致，順序基本一致，雖然間隔一些姓名，校方在公告中稱「我校成績斐然」，並且列出這些人的考試分數。

「新華每日電訊」今天（12/7）刊發評論文章「全網最忙五人組背後藏了什麽鬼？」批評這些名字在不同的官方文件、公示場合反覆出現，暴露的不只是低級錯誤或工作疏忽，而是部分公共事務流程中的形式主義，導致程序空轉、責任虛化、審核失效、監管缺位。文中要求徹查「全網最忙五人組」背後貓膩、揪出背後的鬼，鏟除敷衍程序、只求流程過關的態度和工作文化。

微信公眾號「央視網評」6日刊評論文章「公示公告造假：別讓『形式公開』啃食政府公信力」指出，這些造假事件絕非簡單的工作失誤，很可能成為腐敗的遮羞布，採購名單造假可能是為了給關係戶開綠燈，處罰名單造假可能為了掩蓋執法缺位，賽事名單造假可能想斂財。文中要求對那些糊弄公眾、觸碰紅線的，不僅要罰單位，還要追究個人責任。

《光明日報》官方微博5日刊出「人名大全成了文件剛需有多荒唐」指出，「最忙五人組」的出現有時是為打掩護、撈好處，有時候是為了撐場面、湊人數，無論具體作用如何，「當造假者連編都懶得編的時候，暴露出的是對規則的極端蔑視——既然一定需要名單，那我就隨便給你編一個。」

