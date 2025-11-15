中國「公民避免赴日」＋軍事恫嚇 總統府：別再當國際麻煩製造者

即時中心／温芸萱報導

日本首相高市早苗日前表示，一旦台灣遭武力侵犯，日本可能判定「存立危機事態」，自衛隊將介入支援，引發北京強烈反彈。北京除要求撤回言論，還發布公告讓中國公民近期避免赴日，今（15）日更在周邊展開實彈演習。對此，總統府發言人郭雅慧回應，台日共享民主價值，我國正與日本及周邊夥伴密切合作。她批評北京以政治動機施壓，已衝擊印太穩定，呼籲中國停止單邊挑釁，別再成為「國際社會的麻煩製造者」。

日本首相高市早苗7日在國會答詢時明確表示，若「台灣有事」，且涉及武力入侵，日本就可能判定屬「存立危機事態」出動自衛隊參戰。此番談話立刻引起中國強烈不滿，除了召見日方代表抗議外，北京更要求東京「撤回惡劣言論」。中國外交部領事司昨（14）日晚間再發布公告，提醒中國公民「近期避免赴日」。

日本首相高市早苗發表挺台言論，引來中國政府不滿，發布公告，提醒中國公民「近期避免前往日本」。（圖／翻攝自高市早苗X、Unsplash）

隨着中國今（15）日起在周邊海空域展開實彈軍演，區域情勢再度引發國際警戒。對此，總統府發言人郭雅慧表示，台灣與日本共享自由民主價值，經貿上亦共享發展與繁榮，兩國人民緊密友好，有鑒於北京當局連日來相關行為對於區域安全穩定的衝擊，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。

郭雅慧指出，北京當局基於政治目的對日本進行的各類型複合式威脅，正對印太區域的安全穩定帶來高度威脅，我方期待中國善盡大國責任，即刻停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。

