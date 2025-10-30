中國、北韓慘了？川普批准南韓造核動力潛艇 總統李在明談判成功

即時中心／高睿鴻報導

美國總統川普（Donald Trump）近日遠赴南韓，與總統李在明針對貿易與投資協議、防務與北韓問題、勞工簽證、核武器等議題進行會談。以初步結果來看，此次談判似乎相當順利，除談妥韓對美投資3500億美元（其中2000億現金投資、1500億造船合作），川普更親自於社群平台宣布，將批准南韓打建核動力潛艇，汰換目前機動性較差的舊款柴油動力潛艇。

《韓聯社》報導提到，李在明於慶州會談期間，直接向川普徵求同意、希望韓方能得到核動力潛艇燃料；他認為，考量柴油動力的潛艇，不具備最佳的潛航能力，恐限制追蹤中國或北韓潛艇的能力。韓方主張，假設美國同意供應燃料，南韓將有能力自主建造多艘搭載常規武器之鑑定，未來可以投入防禦任務、進而減輕美軍協防壓力。為打消美方疑慮，李在明還親自掛保證，直言說：「希望美方別誤會，南韓想打造採用核動能的潛艦，而非掛載核武器的潛艦」。

據悉，李在明的訴求確實打動川普。南韓總統辦公室國家安保室長魏聖洛指出，這是該國首度正式表明，希望引進核動能潛艦；美方也認為可續談此方案，並同意啟動後續協商。

除了核動能潛艇，川普還提到，南韓也將於美國費城造船廠製造核動力潛艇，浙將讓美國造船業迎來「大復興（Big Comeback）」。《韓聯社》指出，南韓韓華集團去（2024）年12月收購了費城造船廠，成為韓美合作造船象徵。今年8月韓華更進一步揭露韓美造船合作項目「MASGA」、並對費城造船廠投資50億美元。

關於核潛艇一事，《韓聯社》則特別強調，李在明想要的並非裝備核武器的戰略核潛艇（SSBN），而是搭載常規武器的「核動力」潛艇（SSN）。但程序上，核燃料來源牽涉《美韓原子能協定》，根據該協定，現行僅限和平用途、而非軍事目標；因此，未來韓美雙方仍須進一步更新協議。

但若南韓真能獲得「批准」、拿到核動力潛艇，《韓聯社》認為，此舉將標誌韓美同盟發展的新里程碑；雖然南韓政府官員估算，可能需要8到10年，才能完成開發與部署核動能潛艦，但若能達到目標，南韓有機會在印太地區發揮更大戰略作用，例如更緊密與美方合作、減輕美方壓力；並增強牽制北韓、中國之能力。

