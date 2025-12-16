即時中心／黃于庭報導

中鋼公司申請對自韓國及中國產製進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品，課徵反傾銷稅、臨時課徵反傾銷稅及回溯課徵反傾銷稅。對此，財政部關務署依申請書所附資料，認定涉案貨物已達傾銷及損害我國產業之合理懷疑，為查明國產同類貨物是否遭受進口產品不公平競爭，經提交關稅稅率審議小組審議結果，於昨（15）日公告展開調查，以維護國內產業公平合理貿易環境。

關務署說明，財政部已依平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法規定，移請經濟部就有無損害我國產業進行調查，經濟部依該辦法第12條規定應於接獲通知翌日起40日內，將初步調查認定結果通知財政部。

廣告 廣告

若經認定有損害我國產業，財政部應於接獲經濟部通知翌日起70日內，作成有無傾銷之初步認定，再據以決定是否臨時課徵反傾銷稅。另外，為防止調查期間進口商大量進口涉案貨物，致破壞反傾銷措施之救濟效果，申請人亦申請對開始臨時課徵反傾銷稅之日前90日內進口之貨物回溯課徵反傾銷稅，財政部將於完成傾銷最後認定時，一併公告回溯課徵傾銷部分之認定結果。





快新聞／中國、南韓製造慘了！「這產品」損害我國產業 恐被重課反傾銷稅

中鋼申請對韓國及中國產製進口冷軋扁軋非方向性電磁鋼品，課徵反傾銷稅。（圖／取自中鋼官網）

此外，關務署指出，本案冷軋扁軋非方向性電磁鋼品為捲盤狀或非捲盤狀，表面塗覆非金屬絕緣材料之冷軋扁軋鋼品，厚度0.135公厘（含）以上至0.715公厘（含）以下，並排除以頻率50赫芝、最大磁通密度為每平方公尺1.5韋伯之測試條件下，鐵損值超過每公斤13.00瓦特，或小於每公斤1.80瓦特之鋼品。

關務署進一步表示，涉案製造出口商如充分配合反傾銷案調查，得獲核定個別傾銷稅率，而我國廠商進口應課徵反傾銷稅之涉案貨物時，須提交涉案廠商生產並直接出口至我國之證明資料，經海關審核後，方得適用該廠商之個別稅率。因此倘進口商欲向財政部就本案申請接受調查，建議通知相關交易之國外出口商或製造商一併於期限內提出申請，以維權益。

原文出處：快新聞／中國、南韓製造慘了！「這產品」損害我國產業 恐被重課反傾銷稅

更多民視新聞報導

高虹安涉詐助理費二審高院改輕判6月 貪污罪撤銷「可復職」

不滿同事欠錢不還！竟找天道盟暴力討債 北檢起訴5人

驚！多人吃同款料理送醫急救 營養師曝背後健康危機

