中國「台獨打手舉報專欄」已收逾萬郵件 國台辦：線索絡繹不絕

2025年11月12日，中國人民大會堂前一名解放軍儀仗隊成員。美聯社



中國國台辦今天（11/19）舉行例行記者會，記者問到今年3月推出「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」目前成效如何？發言人朱鳳蓮表示：「有關舉報線索絡繹不絕，已經收到上萬封舉報郵件」。

國台辦今年3月26日公告，「民進黨當局近期頻繁打壓迫害政治異己和島內支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士。某些台獨組織、台獨分子、公職人員、側翼網紅充當打手、幫兇，為虎作倀，助紂為虐。」國台辦設立舉報信箱，希望受打壓迫害者，或了解相關線索者提供資訊，「我們會妥善處理，依法追責」。

廣告 廣告

新華社等媒體報導，今天（11/19）國台辦例行記者會上，發言人朱鳳蓮說舉報電郵自開通以來，有關舉報線索絡繹不絕，已經收到上萬封舉報郵件。

她稱這充分表明兩岸民眾希望嚴懲台獨打手、幫兇的態度，「我們支持有關部門以事實為依據、以法律為準繩，對台獨打手、幫兇嚴厲打擊、終身追責」。

更多太報報導

怒火不停！中官員「手插口袋」送別日代表 國安部重提「逮捕日諜」

對中最前線！石垣市長挺日相「台灣有事」說 重申台灣是獨立國家

國台辦：可簽發一次有效台胞證口岸 明起增至100個