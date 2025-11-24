中國「合法接管」比武力更致命！李忠憲分析美方「四層強度」阻止合法接收：但美國出手是為世界供應鏈
成大教授李忠憲近日以「台灣如果成為喬治亞」為題在臉書發表系列文，他今（24）日分析，當台灣被「合法接收」時，美國會怎麼做？李忠憲表示，美國會以「四層強度」阻止中國合法接收，最極端的是美軍或盟軍短期介入台灣本島。
「美國不會打台灣，但會讓中國無法被接收」，李忠憲今日在臉書發文表示，當台灣被「合法接收」時，美國會怎麼做？如果台灣政權真的走到「合法向中國開門」那一步，美國會怎麼辦？
李忠憲直言，第一、「台灣不是喬治亞，最大的差別在於『太有價值』」，喬治亞的地緣價值有限，沒有全球鏈結的產業，也沒有世界級的科技孤島。但台灣不同，台灣是全球半導體的心臟；台灣是印太鏈中的門栓；台灣是解放軍若拿下，就能往西太平洋直推的跳板；台灣是 AI 時代最重要的算力源頭之一，「台灣越重要，美國的反應就越複雜、越多層次，成本也越高。台灣越重要，美國越不能『讓台灣被交出去』，即使那是台灣自己做出的政治選擇。」
李忠憲再說，有一件事越來越明確：美國會處理「台灣被接收」這件事，不是處理「台灣被攻擊」。
李忠憲分析，第二、台灣的真正危險不是戰火，而是「合法」被接管，很多台灣人都把最大的風險想像成中國武力犯台、飛彈打過來。其實不是，真正讓華府夜不能寐的 scenario 是「中國不需要打，而是透過一組『親中民選政府』合法接管台灣的所有科技與軍事資產。」
李忠憲說，因為這種情況美國沒有法律名義反擊、沒有北約框架、沒有「侵略」可指控、世界還會說：「台灣自己選的政府，美國憑什麼干涉？」中國只需要等法律修完，就接手台灣全部的半導體、AI、通訊、雷達、港口，這就是超限戰裡最優雅的一刀，乾淨、安靜、無煙硝。
「為什麼合法接管比武力接管更致命？」李忠憲解釋，因為武力侵略會引發國際反應、制裁、甚至出兵；但合法接管反而會被包裝成「人民選擇」「和平統一」「正常交流」。也是最可能逼出美國極端反應的情境。
第三、李忠憲說，美國會如何阻止「合法接收」？他以四層分析，以下每一層的強度，都比戰爭低，但比制裁高，美國不會打你，但會「讓你無法被接收」。
李忠憲接續指出，第一層是國際法與貿易武器 ——「鎖住台灣科技」美國最先動用的不是飛機航母，而是法律跟出口管制，包含對台灣半導體與 AI 產業進行「戰略保護」、禁止中國接手台灣任何涉及晶片、算力、軍事用途的生產線、要求台灣企業將敏感產能外移、將台灣列入「戰略監管區域」，「簡單講你變親中，我就把你最值錢的東西搬出去，不讓你交出去。」
第二層，李忠憲說，是人才與技術撤離 ——「台灣不會倒，但靈魂會被搬空」，如果台灣政權進入喬治亞式威權，包含外國代理人法用來抓人、示威被武警式鎮壓、中資持續入侵科技業、台積電、聯發科等公司被迫簽下奇怪的協議。
李忠憲說，美國會做的不是干涉，而是把人才搬走，譬如工程師移民方案加速、研發主管「保護性庇護」、日本、歐盟同步開綠燈、科技研發團隊整組撤離到亞利桑那、熊本、德勒斯登，「甚至可能出現歷史性的畫面：整個研發團隊被美軍或盟軍專機接走」，台灣會留下工廠，但工廠會像空殼：能運作，卻失去創新能力，這是美國不必動武，但能讓親中政權瞬間虛空化的方式。
第三層，李忠憲表示，是阻止中國「接收」的海上行動 ——不是攻擊台灣，而是封鎖北京，如果北京以「和平統一」「聯合維穩」為名，派軍艦、軍機以「友軍」身份接近台灣，美國的軍事行動會非常明確，封鎖來接收的那一方，而不是攻擊台灣本島。
李忠憲點出，美軍行動包括在巴士海峽、宮古海峽部署巡洋艦、在第一島鏈建立「阻止線」、宣布「防止軍事資產轉移」海域、停止台灣向中國輸出任何敏感設備，「意思很清楚：你台灣怎麼選，我尊重；但台灣不能把地理位置與科技資產交給北京。」這不是保護台灣，是阻止中國，這不是保台，而是「保第一島鏈」。
李忠憲最後說，第四層最極端，是美軍或盟軍短期介入台灣本島——「不是占領，而是確保不被移交」，會發生的唯一前提是：台灣政權打算「合法」把軍事基地、雷達站、港口或關鍵科技，轉交給中國。例如引入中國軍事顧問、合作管理港口、使用中國通訊系統、讓中國參與半導體產業「策略制定」。
李忠憲說，此時美國會做的不是「打台灣」，而是短期控制關鍵設施，避免「科技與軍事資產」被中國接收，可以把它想像成「凍結行動」，包含接管特定軍事基地、封存特定雷達與通訊站、協助科技大廠撤離產線與載具、管制海空交通、禁止中國軍艦靠近，「短暫、限定、目的明確：不是推翻政權，而是不讓資產轉手。」
李忠憲說明，第四、為什麼這一切比「為台灣開戰」更可能？因為不需要打仗、不需要冒險、符合美國核心利益，包含算力、供應鏈、第一島鏈、不需要保台，只要防中。
李忠憲說，這三點就是「美國劇本」。如果你是美國決策者，就會得出同一個結論「阻止被接收，比保護不被攻擊，更合理、更乾淨、更有效。」
第五、李忠憲說，美國會不會對台灣動武，「答案總結成一句話：只要台灣保持民主，美國不需要動武」，但如果台灣政權準備把門打開，讓中國合法接收科技與地緣價值，美國會出手，不是為了台灣，不是為了民主，甚至不是為了台灣人，而是為了世界供應鏈、AI 時代的算力霸權、以及西太平洋的戰略平衡。
李忠憲直言，美國的問題從來不是：「要不要幫台灣打仗？」而是：「能不能讓台灣變成中國的外掛？」當答案是否定的，美國就會行動，這就是現實，美國不擔心台灣被攻擊，美國擔心台灣被「交出去」，美國不是怕台灣倒，而是怕台灣倒在中國的懷裡，「台灣只要保持民主，美國就不需要動武；一旦台灣準備移交自己的戰略價值，美國一定會介入。」
