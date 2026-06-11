中國「同城交友」詐騙案！7000男性被騙1.5億元：驚人套路全曝光

大陸中心／唐家興報導

在數位時代，假交友、真詐財的網戀案件層出不窮，專家則呼籲，面對來路不明的交友平台，切勿輕信甜言蜜語。（示意圖／AI生成）

在數位時代的寂寞浪潮下，原本期盼尋找心靈寄託的網路戀情，竟成了精心設計的吸金陷阱。近日大陸發生一起轟動社會的「同城交友」詐騙案，犯罪集團利用中老年男性對情感的渴望，在短短幾年間瘋狂吸金。根據法院最新判決顯示，這場假交友、真詐財的網戀風暴，導致多達7000名男性被騙，涉案總金額高達3400萬餘元人民幣（約合新台幣1.5億元），許多被害人直到警方上門，都還深陷在「虛擬女友」的溫柔鄉中不願醒來。

廣告 廣告

【同城交友變吸金陷阱！虛擬禮物刷乾積蓄】

這起震驚社會的案件起源於2020年，當時經營網路直播的李姓與金姓男子，眼見寂寞經濟有利可圖，便合夥將歪腦筋動到了手機應用程式上。他們鎖定「同城交友」App作為犯罪工具，並在全中國境內大舉招募女性「聊手」進駐平台。這些女聊手每天在螢幕後方噓寒問暖，用甜言蜜語攻陷男性用戶的心防，進而誘騙他們在App內瘋狂儲值、購買昂貴的虛擬禮物。許多渴望陪伴的中老年人，就這樣在不知不覺中掏空了自己辛苦存下的養老金。

【神祕女友一加微信就失聯！狡猾套路防退款】

隨著被害人投入的金額越來越高，詐騙集團為了防範東窗事發，更發展出一套縝密的「退場機制」。當男性用戶刷虛擬禮物達到數萬元後，女聊手就會主動提議添加個人微信，並以「貼心、佔有慾」為藉口，要求對方註銷原本的App帳戶，聲稱這樣能防止彼此再和其他人談戀愛。然而，這其實是為了抹除平台上的對話與儲值紀錄，防止被害人驚覺受騙後向平台投訴退款。一旦順利轉移到微信，女聊手就會開始以各種理由推遲見面，最後直接人間蒸發。

【法網恢恢！主嫌遭重判12年落幕】

由於本案受害者人數多達7000餘人，且多為情感脆弱的銀髮族，法院歷經長時間的分案審理，終於在近期迎來最終裁決。紹興市中級人民法院駁回了主嫌等人的上訴，維持原判。核心犯罪份子李某等4人因詐騙罪被判處12年至7年不等的有期徒刑，並處以高額罰金；其餘100多名涉案聊手與共犯也分別被判處1年到3年半不等的刑期，讓這起涉案金額高達3400萬的龐大詐騙鏈徹底瓦解。

這起悲劇不僅揭露了網路交友平台的監管漏洞，也凸顯了高齡化社會中，長者精神生活匱乏與數位防詐素養不足的隱憂。專家與網民紛紛呼籲，任何需要「先儲值、後聊天」或是要求不斷刷禮物才能維持親密度的交友軟體，背後幾乎都是有組織的詐騙黑產，民眾在網路上尋找幸福時，切記保持理性，別讓寂寞成了詐騙集團提款的密碼。

更多三立新聞網報導

黃仁勳曝徵才關鍵！親揭「最重視條件」 網友炸鍋：無情點出殘酷現實

換肝花1400萬仍喪命！11名台灣人到中國換器官已8死：2人術後當場死亡

痛快手撕惡霸學生！《鐵拳教育》為啥爆紅？網哭：拍出台韓現況

劉亦菲在大陸逾2年沒拍戲，真實原因曝光「這堅持」逼退導演

