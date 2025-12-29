中國「圍台軍演」實施要港封控 軍事專家蘇紫雲：演練佔領台灣

〔記者陳鈺馥／台北報導〕雙城論壇昨日剛結束，中國解放軍東部戰區今天突然宣布軍演，並命名為「正義使命-2025」，演練對台實施要港封控。解放軍聲稱，此乃「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」；軍事專家示警，解放軍已在演練奪取海空權、佔領台灣的作業。

中國官媒《央視》報導，解放軍東部戰區組織「正義使命-2025」演習。重點演練項目包括，海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

廣告 廣告

值得注意的是，解放軍組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位於台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東演習。根據解放軍發布的演習位置與任務，若是實彈演習期間，台灣的飛機只要一升空、船隻一出海就會受到威脅。

對此，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今日受訪指出，中國無預警宣布在台灣周邊演習，其實不利於台海穩定，這是相當不智的。首先，解放軍東部戰區發布「正義使命-2025」軍演，宣稱要在台灣周邊進行封控，主要針對台灣南、北、東南、西南及東部等位置。

蘇紫雲分析，其次，相較以往比較不一樣的是，除戰備警巡外，這次包括要港要域的封控，以及外線立體懾阻，要奪取聯合制權，以及諸軍兵種聯合突擊。這個意思就是要奪取海空權、阻絕外軍的支援，所以用外線立體懾阻，而諸軍兵種突擊，則是要進行佔領台灣的作業。

蘇紫雲談及，比較不尋常的是，今天是12月29日，馬上就要進入2026年，但中共宣稱是「正義使命-2025」軍演，意即演習可能只有兩三天時間，演習時間相當急迫。

蘇紫雲說，軍演是在台北上海雙城論壇結束隔天就宣布，加上中國國防部長董軍已在官網上消失，不排除中共此次做法是表達對各國支持台灣的不滿。包括美國通過國安戰略報告，強調第一島鏈的集體防衛，以及要防止台灣被佔領，還有2026國防授權法，對台灣防衛的再保證，日本首相高市早苗力挺台灣有事的說法，這些都是促使中共倉促宣布軍演的原因。

蘇紫雲提到，中國對台軍演無助於台海和平穩定和兩岸建設性發展，最關鍵的是台灣要強化自身的防衛能力，因為只有足夠的防衛能力，才能嚇阻戰爭的爆發，也才能捍衛和平和國家安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

共軍突襲宣布軍演！「正義使命-2025」演訓範圍環台

獨家》中國「正義」演習橫行海空！囂張嗆我軍「立即離開」霸道行徑引憤慨

蔣萬安前腳剛走、中共轉頭軍演 沈伯洋：中國侵略意圖從未改變

柯文哲委屈稱不知雇用的人會自行調整帳目 多名資深會計師怒轟！

