中國「堅決反對」台美關稅談妥 外交部轟：麻煩製造者無權置喙

〔記者方瑋立／台北報導〕行政院近日宣佈台美雙方已就對等關稅及相關細節達成共識，並順利完成談判，行政院長卓榮泰今(20)日上午舉行記者會說明細節。針對中國日前就此事表達「堅決反對」，外交部發言人蕭光偉今天在例行新聞說明會上嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國無權置喙，更無權干預他國的主權行為；中方的言論僅凸顯其霸權心態，是企圖片面改變國際秩序的「麻煩製造者」。

蕭光偉表示，台灣的主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國從未統治過台灣，這是國際社會公認的客觀事實及現狀。對於由行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊，順利與美方就台美對等關稅達成共識，外交部將在此基礎上，持續推動總合外交策略。

蕭光偉重申，未來外交部將與相關部會協力推動經濟外交，擴大與私部門合作，強化「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的精神，共同打造經貿台美聯合艦隊，持續促進台美雙方全方位、科技及經濟的合作夥伴關係。

