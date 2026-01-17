中國一天兩起火箭發射失利

（中央社台北17日電）中國今天發生兩次火箭發射失利情況，先是搭載實踐32號衛星的長征三號乙運載火箭發射後出現異常，宣告任務失利，接著中國民營的谷神星二號火箭首次飛行試驗也告失利。

官媒新華社報導，今天凌晨0時55分，中國在西昌衛星發射中心使用長征三號乙運載火箭發射實踐32號衛星，結果因火箭飛行異常，發射任務失利。具體原因正進一步分析排查。

據中國網上公開資訊，長征三號乙運載火箭今天發射失敗前，長征系列運載火箭已經連續5年、296次發射成功。長征三號乙是長征系列運載火箭發射次數最多的型號，也是第一個發射次數超過100次的型號，截至目前共發射115次，成功112次。

廣告 廣告

此外，中國民營航天企業星河動力旗下的谷神星二號民營商業運載火箭中午12時8分在酒泉衛星發射中心點火升空，火箭飛行異常，首次飛行試驗任務宣告失利。這是中國同一天出現的第二起火箭發射失利情況。

此前，谷神星一號海射型遙七運載火箭16日成功發射升空，將搭載的天啟星座06組衛星送入預定軌道。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1150117