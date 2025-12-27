中國《央視》春晚吉祥物亮相 神似「末日災厄」惹議！

國際中心／江姿儀報導



2025年進入尾聲，下週即將迎來2026年「丙午赤馬年」，跨年與春節活動氣氛逐漸升溫。中國官媒央視每年農曆春節舉辦盛大活動慶祝，本月18日提前公開「2026年春節聯歡晚會」的吉祥物形象，為四匹可愛活潑的駿馬。不過相關配色設計，讓人聯想到《聖經》中帶有不祥象徵的「天啟四騎士」，遭部分中國網友質疑是否有特殊暗示、「觸霉頭」。





中國《央視》春晚吉祥物又翻車？激似「天啟4騎士」被抓包網怒批：觸霉頭！

中國官媒央視18日公開「2026年春節聯歡晚會」的吉祥物形象。（圖／翻攝自央視微博）

廣告 廣告

明年（2026年）恰逢馬年，中國官媒央視18日亮相「2026年春節聯歡晚會」吉祥物，為貼合生肖主題「騏驥馳騁，勢不可擋」，特地設計出四匹迷你馬，分別為命名為黑馬「騏騏」、青馬「驥驥」、白馬「馳馳」、野馬「騁騁」。央視指出，設計靈感來源於不同朝代的馬型文物，還結合了多種古代綺麗紋路，更賦予了奔騰飛躍的美好寓意。

中國《央視》春晚吉祥物又翻車？激似「天啟4騎士」被抓包網怒批：觸霉頭！

中國網友認為四匹馬顏色搭配與《聖經‧啟示錄》中象徵末日災厄的「天啟四騎士」極為相似。（圖／翻攝自Ｘ＠0XPainter_DEV）

沒想到吉祥物曝光後，意外引發熱議，中國網友認為四匹馬顏色搭配與《聖經‧啟示錄》中的「天啟四騎士」極為相似，讓人聯想到不祥意象。「天啟四騎士」中白馬代表「瘟疫」，紅馬象徵「戰爭」，黑馬則為「飢荒」，青（灰）馬更指向「死亡」，整體被視為災厄接連降臨的末日預言。此外，也有網友質疑馬匹數量不妥，因數字4諧音與「死」相近，「四馬」成「死馬」；甚至有網友發現「騏驥馳騁」倒過來讀音近似「城池祭旗」，相關輿論在中國社群延燒。網友驚呼「這麼巧合？」、「是在暗示什麼？」、「末日審判？」，甚至直言央視此舉「觸霉頭」。





《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：中國《央視》春晚吉祥物又翻車？激似「天啟4騎士」被抓包網怒批：觸霉頭！

更多民視新聞報導

班導「狂搧巴掌」體罰 13歲學生「視力剩0.08」險失明！

中國《央視》春晚LOGO曝！竟激似「六四坦克人」

「阿北狂踩紅線」玩壞中國AI 竟提「禁忌2問」下場曝！

