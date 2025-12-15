中國《央視》春晚LOGO曝光！竟撞六四天安門「坦克人」照 網酸：有內賊

大陸中心／黃韻璇報導

中共《央視》春晚logo曝光。（圖／翻攝自春晚微博）

每年除夕夜中國《央視》都會舉辦春節聯歡晚會，幾乎年年都會邀請台灣藝人，並備註「中國台灣」對台灣人進行統戰，如今又到了年底，外界除了關心是否又會有台灣藝人現身之外，近日，中國《央視》公布2026春晚的LOGO也引發關注，其排版設計意外與六四天安門「坦克人」照片神似，掀起網友熱議。

12月10日，中國《央視》公布《2026年春節聯歡晚會》的主題及主LOGO，《央視》表示，馬年春晚以「騏驥馳騁勢不可擋」為主題，將在歡樂吉祥、喜氣洋洋的氛圍中，與全球華人相約除夕夜，共赴一場昂揚奮發、喜慶溫暖、滿屏新意的文化盛宴，並喊出「騏驥迎春至，萬象啟新程」的口號。

網友認為央視春晚logo，與六四天安門「坦克人」照片神似。（圖／翻攝自X平台）

從曝光的LOGO可以看到，似乎是想呼應馬年，畫出「四隻馬拍成一列」的形象，並在下方寫著「2026中央廣播電視總台春節聯歡晚會」。然而照片曝光後卻引發海外中國人、以及台灣網友熱議，因為這四隻馬拍成一列的LOGO，意外神似六四天安門「坦克人」照片，當時照片中的坦克車同樣是四台排成一列，角度也與春晚LOGO一致。

網友紛紛留言開酸，「網友絞盡腦汁，不如官方靈機一動」、「第一次看到LOGO比內容豐富有深度的節目」、「昨天還沒發現，原來這麼回事，要屬會玩的，還得是央視」、「太偉大的作品了」、「設計者有想要活嗎」、「央視有自己人」、「這反賊太高明」、「造反啦」、「這圖的設計者要被消失了」、「有內賊嗎」。

