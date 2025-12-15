中國《央視》春晚LOGO曝！竟激似「六四坦克人」

國際中心／楊佩怡報導

春晚是中國新年時最受矚目的電視節目之一，也會邀請不少台灣藝人登台演出。近日春晚的官方帳號PO出一張專屬的LOGO照，沒想到卻被網友發現，圖案神似六四天安門事件的「坦克人」照片，網友紛紛開酸：「這圖的設計者要被消失了」。





中國「央視」曝光了2026年的春晚LOGO。（圖／翻攝自微博）

中國央視每年春節都會有一檔專屬節目「春晚」，日前春晚官方微博發布了《2026年春節聯歡晚會》的主題及主標誌。官方指出，馬年春晚以「騏驥馳騁勢不可擋」為主題，在歡樂吉祥、喜氣洋洋的氛圍中，與全球華人相約除夕夜，共赴一場昂揚奮發、喜慶溫暖、滿屏新意的文化盛宴。從上圖的LOGO可見，官方做出一排4隻馬的簡約標誌；貼文曝光後，引來不少網友大讚「這種傳統紋樣+未來感線條的碰撞，讓Logo在喜慶之餘，多了一份科技時代的銳氣與前衛！」、「期待央視春晚」。

有不少網友發現，春晚的專屬標誌竟撞六四坦克人畫面。（圖／翻攝自微博、X平台）

不過消息傳到海外平台上，卻引來不少中國網友和台灣網友熱議，許多人發現，春晚的標誌敬神似「六四坦克人」，紛紛嘲諷道「2026央視春晚LOGO這也太反動了」、「這張logo設計卡哪裡很用心啊，能看到8個特徵也能看到9個特徵，同時還有6和4個特徵」、「看到一個鍵政梗圖繃不住挺好玩的」、「坦克輾壓？ ！ 彪悍厲害實力？」、「網友巧施連環計，央視誤上斷頭台」、「有內賊嗎」、「這圖的設計者要被消失」。

還有網友在LOGO上P出一個上白下黑的長條形狀，用來模擬坦克人。（圖／翻攝自X平台）





原文出處：中國《央視》春晚LOGO大翻車？被抓包神似「六四坦克人」…網譏諷：真用心

