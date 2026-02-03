中國《央視》00後主播亮相爆紅 共產黨員「正妹學霸」背景曝光

南部中心／陳姵妡、林樹銘 台南高雄報導台南一家鐵板燒店員，宵夜時段一人作業，趁空檔去上廁所，卻剛好有客人上門，店員衝出來接待，竟因為褲子沒穿好，褲子掉了還絆倒，把客人嚇得奪門狂奔而出，沒想到這名客人出了門，又折返回來拿手機拍店員跌倒照片，趣味舉動被放上網，讓一票網友都笑翻。鐵板燒店員上廁所一半發現有客人來，衝出來不小心褲子掉下來還跌倒，嚇得客人奪門而出。（圖／民視新聞）鐵板燒店員，發覺有客人上門，急著從廁所衝出來，褲子沒穿好直接絆倒，上演脫褲秀。另外一個角度，一名男客人進門後，當場目睹店員脫褲，竟連連往後倒退，手狂按自動門按鈕，嚇得奪門而出。民眾：「我會先就是眼睛避開，我應該等他褲子穿上再開，會分享老闆沒穿褲子嗎 ?一定會分享。」民眾：「我會很害羞，很好笑啊，有那麼緊張嗎應該不會吧。」客人被脫褲嚇壞，奪門而出，結果還折返回來拍照。（圖／民視新聞）不管是害羞笑，豪邁笑，肯定都要傳給朋友一起笑，目睹一切的男客人也是這樣想的，還折返回來拍了好幾張照片，讓店員哭笑不得，他透露當時一人作業，常常憋尿，趁沒客人去上廁所，竟脫褲跌倒嚇壞客人，店家將逗趣過程放上網，發了篇道歉啟事，讓一票網友都笑翻。其他鐵板燒店家：「像他這一種情形，上個廁所忽然客人來，我們就會很緊張，很辛苦而且憋久了，我們一站就是三四小時，四五小時都有可能，我們供應情況下如果在忙，真的是沒有辦法去上廁所。」雖然過程很逗趣，但其實一人顧店相當辛苦，其他餐飲也分享，一人顧店，都會先把貴重物品收好，再去上廁所，即使遇到客人上門也不用太慌張，不過鐵板燒店員，為了接待客人被掉褲摔倒的畫面被網友瘋傳，讓這家鐵板燒店，人氣暴漲。原文出處：糗！鐵板燒店員「突褲子滑落又摔倒」 顧客目睹秒逃、網友笑翻 更多民視新聞報導隋棠認了體重58公斤！臀推190公斤驚人菜單曝光日本世紀大暴雪奪18命！活埋老翁「青森積雪178cm」0050規模破兆！成立22年寫台股ETF里程碑 元大投信這樣說

民視影音 ・ 21 小時前 ・ 2 則留言