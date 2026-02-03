中國《央視》00後主播亮相爆紅 共產黨員「正妹學霸」背景曝光
中國官媒《央視》旗下國際頻道的節目《中國新聞》1月31日迎來另一位「00後」主播陶憶雯，其主播台處女秀引發中國網友關注，學霸背景同樣備受討論。
綜合中媒報導，陶憶雯2000年5月出生，是中國共產黨黨員，畢業於中國傳媒大學播音與主持藝術專業，目前正就讀播音碩博班。陶憶雯曾任官媒《新華社》實習記者，並主持過《中央廣播電視總台》旗下綜藝和時尚等主題節目，在學期間囊括多項國家級與校級獎學金，成為研究生後也取得一等獎學金。
陶憶雯曾斬獲中國傳媒大學「聲動金秋」朗誦大賽一等獎、「學四史．守初心．擔使命」主題故事會一等獎、中國傳媒大學2019及2020年新聞基本功大賽10強獎、第七屆中國國際「互聯網+」大學生創新創業大賽北京市賽三等獎，以及「未來金話筒主持人大賽」新聞播報賽道冠軍，清新外型加上豐富履歷，是典型的正妹學霸。
基隆「正妹營養師議員」未登記初選拚連任 民進黨積極了解中
「孩子連爸爸都不認得」網紅揭補辦婚宴1個月爆離婚內幕 控26歲棒球選手夫家暴又外遇
一切盡在不言中…混血正妹直播炫技 「歐派左右開弓」狂吸700萬觀看
安海瑟薇熬20年終於升職！ 卻被《PRADA惡魔2》梅姨演失憶狠酸：我認識她嗎？
睽違20年，時尚經典神作《穿著PRADA的惡魔》續集終於要在4月29日重返全台銀幕。在首波曝光的100秒預告中，好萊塢「三巨頭」梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）驚喜合體。最令網友噴笑的是，「惡魔總編」米蘭達不僅毒舌依舊，更直接上演「極致失憶」，對著如今光彩奪目的前助理小安冷問：「她是誰？」完全展現出時尚女皇那份視他人如草芥的強大氣場。
大S逝世一周年！「七仙女獨缺Makiyo」 經紀人這樣說
Makiyo並未正面說明缺席原因，僅由經紀人表示：「有拍影片想念大S姐姐喔，感恩。」並表示未來會找時間前往金寶山追思大S。據悉，此次由丈夫具俊曄親自設計的雕像，亦特別製作骨灰項鍊作為紀念，但Makiyo未列在獲贈者名單內。除具俊曄自留一條外，其餘項鍊由家屬分贈給7位摯友...
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
服務業公敵／獨家！態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆
女星Melody（劉恭顯）主打「瘋癲貴婦」人設，辭去節目《11點熱吵店》後，主要作直播帶貨業績甚佳。但給人優雅、風趣印象的她，卻被爆出是「服務業殺手」，多名網友指她態度傲慢、咄咄逼人，甚至驚恐地說：「每次上班都祈禱今天別遇到她」。
大戰一半「假髮」被打飛！他扯下拋向觀眾沸騰 曝超搞笑真相
美國一場拳擊比賽受到民眾的關注，但焦點不在拳擊手精湛的表現，而是假髮。拳擊手米勒（Jarrell Miller）1月31日對戰強敵伊貝（Kingsley Ibeh），他被連續重拳掀飛了假髮。米勒把假髮送給觀眾後，似乎整個氣勢大振，最後以2比1獲勝，甚至有評論員表示，「從未看過這種情況」。
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光
大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。
B2深夜追思！答應大S「1叮嚀」 承諾未來「效仿摯友」完成4件事
知名節目製作人B2（陳彥銘）於2026年2月3日深夜在Instagram帳號@b2_studio發布一篇感性長文，追思於2025年2月2日因流感併發肺炎逝世的大S（徐熙媛），並回應大S生前對他的叮嚀，公開承諾未來將效仿這位摯友，持續實踐4項精神。此文配以大S紀念雕像照片，表達深切懷念與決心。
4年情剪不斷？王柏傑、謝欣穎勾手現身大S雕像揭幕 經紀人回應了
謝欣穎去年9月親口認了與交往4年的王柏傑分手、12月被爆出疑似復合。今（2日）兩人一同現身金寶山，出席「大S」徐熙媛紀念雕像揭幕儀式，復合傳聞再度引起討論。謝欣穎去年11月談到恢復單身的心情時，灑脫說：「一直都滿舒服，太多事要做，把重心放自己身上才是正常的。」她也不避諱透露，和王柏傑分手後仍有聯絡，
大S紀念雕像今揭幕！仔仔、言承旭都來了 S媽雙手合十：謝謝關心
女星大S（徐熙媛）2025年2月在日本病逝，享年48歲，2日迎來大S逝世週年忌日，由具俊曄為愛妻親自設計的紀念雕像，將在下午於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，S家人陸續抵達現場外，親友也都來了，包括仔仔周渝民、言承旭、羅志祥等人也低調現身。
女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光 判若兩人網全看傻
中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。
AKIRA在台添新身分！甜蜜放閃林志玲 揭「熱線2小時」成定情關鍵
日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在2019年娶回名模林志玲，成了台灣女婿，婚後兩人育有一子，家庭生活美滿。近日，AKIRA登上節目除了分享擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）社長的近況外，還提到與妻子相戀的過程。蔡佩伶報導
范曉萱上中國節目洩近況！網一看身影哭了 驚呼：有大S影子
女星范曉萱跟大S感情深厚，去年（2025）大S離世百日時，她哀悼表示會將對方一直放在心上，發言令人鼻酸。近日，范曉萱露面登上節目訪談的身影，讓網友驚呼：「越來越像大S」。蔡佩伶報導
王祖賢準備復出？拍Vlog賣萌嗲音飄仙氣 老粉全落淚
紅遍80年代的女星王祖賢，原本息影近22年之久，卻在近期接連開通抖音、快手，甚至是小紅書共3大大陸熱門社群帳號，而在59歲生日這天，她不只罕見發文吐露心聲，還上傳一隻可愛的Vlog短影音，被外界認為有望復出螢光幕。
謝金燕公開真實體重數字！揭超狂菜單：每天吃得好開心
娛樂中心／李明融報導「自律女神」謝金燕儘管已經51歲，但她經常分享自拍照，大方秀出線條清楚、狀態緊實的好身材，網友直呼「這真的不像50+的身材」，外界也很好奇她是如何維持卻從未發胖，謝金燕近日PO出最新量體重的照片，大方公開自己的超狂菜單，每天都吃得很開心。
馬俊麟久違露面 「出獄」回家淚崩：人生總有很多遺憾
小S愛女Lily戀愛了？澳洲同框高帥男被直擊 私下互動畫面曝光
女星小S與許雅鈞結婚超過20年，育有三個寶貝女兒，分別是長女Elly（許曦文）、次女許韶恩（Lily）、小女兒許曦恩（許老三），一舉一動都頗受關注。近日，有網友目擊到Lily現身澳洲，旁邊還有一名帥氣男子同行，兩人互動掀起網友熱議。蔡佩伶報導
朴信惠70分鐘撐全劇 《臥底洪小姐》收視翻倍創新高
韓星朴信惠在tvN週末劇《臥底洪小姐》靠的不是花拳繡腿，一路開掛的全場輸出，從首集收視3.5%，到昨天最新第6集衝到7.9%創新高，將話題度一起往上拉。最新播出的第5、6集，朴信惠飾演的「洪金寶」正式潛入韓民證券核心專案，白天是被稱為「汝矣島女巫」的狠角色，轉身又能化身偽裝滿點的「洪帳美」，喜劇節奏
糗! 鐵板燒店員迎客"突褲子滑落又摔倒" 顧客驚逃
南部中心／陳姵妡、林樹銘 台南高雄報導台南一家鐵板燒店員，宵夜時段一人作業，趁空檔去上廁所，卻剛好有客人上門，店員衝出來接待，竟因為褲子沒穿好，褲子掉了還絆倒，把客人嚇得奪門狂奔而出，沒想到這名客人出了門，又折返回來拿手機拍店員跌倒照片，趣味舉動被放上網，讓一票網友都笑翻。鐵板燒店員上廁所一半發現有客人來，衝出來不小心褲子掉下來還跌倒，嚇得客人奪門而出。（圖／民視新聞）鐵板燒店員，發覺有客人上門，急著從廁所衝出來，褲子沒穿好直接絆倒，上演脫褲秀。另外一個角度，一名男客人進門後，當場目睹店員脫褲，竟連連往後倒退，手狂按自動門按鈕，嚇得奪門而出。民眾：「我會先就是眼睛避開，我應該等他褲子穿上再開，會分享老闆沒穿褲子嗎 ?一定會分享。」民眾：「我會很害羞，很好笑啊，有那麼緊張嗎應該不會吧。」客人被脫褲嚇壞，奪門而出，結果還折返回來拍照。（圖／民視新聞）不管是害羞笑，豪邁笑，肯定都要傳給朋友一起笑，目睹一切的男客人也是這樣想的，還折返回來拍了好幾張照片，讓店員哭笑不得，他透露當時一人作業，常常憋尿，趁沒客人去上廁所，竟脫褲跌倒嚇壞客人，店家將逗趣過程放上網，發了篇道歉啟事，讓一票網友都笑翻。其他鐵板燒店家：「像他這一種情形，上個廁所忽然客人來，我們就會很緊張，很辛苦而且憋久了，我們一站就是三四小時，四五小時都有可能，我們供應情況下如果在忙，真的是沒有辦法去上廁所。」雖然過程很逗趣，但其實一人顧店相當辛苦，其他餐飲也分享，一人顧店，都會先把貴重物品收好，再去上廁所，即使遇到客人上門也不用太慌張，不過鐵板燒店員，為了接待客人被掉褲摔倒的畫面被網友瘋傳，讓這家鐵板燒店，人氣暴漲。原文出處：糗！鐵板燒店員「突褲子滑落又摔倒」 顧客目睹秒逃、網友笑翻 更多民視新聞報導隋棠認了體重58公斤！臀推190公斤驚人菜單曝光日本世紀大暴雪奪18命！活埋老翁「青森積雪178cm」0050規模破兆！成立22年寫台股ETF里程碑 元大投信這樣說