中國「對拉美及加勒比政策文件」稱台灣是中國一部分 外交部嚴厲譴責

中華民國外交部發言台（圖／資料照片，圖源：翻攝自中華民國外交部YouTube）





外交部今(13)日表示，針對中國在10日發布第三份「對拉丁美洲及加勒比政策文件」中，妄稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，以及「反對任何形式的台灣獨立」等謬論，企圖顛倒是非、誤導國際社會，外交部予以最嚴厲的譴責並駁斥相關說法。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共政權也從未統治過台灣，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認事實，任何扭曲我國主權地位的說法，都無法改變此一現狀。

外交部指出，拉美及加海地區是我邦交國最為集中的地區，是為中國片面謬稱台灣為其一部分的最佳反證。中國長期以合作為名誘騙他國落入債務陷阱，國際間對於中國華而不實的糖衣毒藥早已有所警惕。

外交部呼籲各國共同譴責中國長期以來的惡意謊言，並強調台灣不會屈服於中國威權政府的恐嚇與外交打壓，反而將更加堅守自由民主的價值，結合友邦及理念相近國家共同致力維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

