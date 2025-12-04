中國「小三通」遣返10詐欺犯 梁文傑曝通知太慢：雖不滿意讓人先回國

記者盧素梅／台北報導

陸委會副主委梁文傑今（4）日主持例行記者會。（圖／翻攝畫面）

我國與中國「小三通」行之多年，未料中國公安昨日突然將10名曾在柬埔寨詐團工作，涉詐服刑完畢的國人，以小三通方式送回金門。對於有消息傳出，中國在無預警情況下進行，對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑回應，的確有10名台籍詐騙犯被送回台灣，對方事先有告知我方，經我方清查身分無誤，並做好安全防範前提下，我方才同意讓這10人登船返回金門。他並表示，中共這次採取這樣的做法，我們雖然不滿意，但是還是要務實的處理這個問題。

廣告 廣告

媒體報導，中國公安昨未事前通報，便以小三通金廈航線將多名涉詐台籍人士遣返金門，由於是首次大規模將通緝犯送到金門，引起各界關注。據本報掌握訊息，本來今天下午的船班還有3名通緝犯也要以此模式遣返回金門。

對此，梁文傑下午在例行記者會上回應，昨日確實有10位涉及詐騙的國人，在中國服刑期滿回來，台灣司法經查機關和檢方將進行後續處置。此外，他也提出幾點說明，一是中國有事先通知我方，有關單位清查人別身分無誤，並做好安全防範和聯繫工作，才同意讓這10人登船返回金門。

梁文傑並指出，留置在中國的人員或通緝犯遣返，雙方有關部門多年來均做較務實的處理，「這次對方確實對我方通知是比較慢的」，但我方確認無誤之後，還是同意讓他們登船。

媒體追問，中國大約何時通知，壓縮台灣多少處理時間？梁文傑回應，這個時間沒有一定，過去大概都是講好一個時間。不管怎麼樣，國人都有回來台灣的權利，而且他們在台灣也算通緝犯，若要遣送回來，在我方確認無誤的情況下，還是讓他回來。

至於媒體報導，今日下午本來還有3位台灣通緝犯，要依照相同方式遣返金門，不過遭金門端拒絕。對此，梁文傑證實「確實還有另外3名，目前還在查證」。

媒體追問，這次通報機制是否依據兩岸共打協議？梁文傑表示，這一次的遣返和過去的兩岸共打機制是不太一樣，因為對方的政治障礙，所以這個協議都沒有辦法進行，他們這次採取了這樣的做法，我們雖然不滿意，但是還是要務實的處理這個問題，所以我們還是昨天就是讓這10個人能夠登船返回金門。

更多三立新聞網報導

快訊／鳳凰颱風來襲！金門小三通今「暫停航行」

不是泡麵！台灣遊客「帶1物」入境馬祖 秒被攔噴掉20萬

中國人為看《鬼滅》衝金門！溫朗東示警：若被統治 看外國電影都得出國

丹娜絲颱風來襲！立榮國內線明全取消 小三通金泉航線今停航

