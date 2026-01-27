中國：尚未發現立百病毒病例 存在移入風險

（中央社台北27日電）印度西孟加拉邦爆發高死亡率的立百病毒疫情，在中國引起關注。中國國家疾控局今天表示，西孟加拉邦與中國沒有領土接壤，影響相對較小。目前，中國尚未發現立百病毒病例，但也存在一定境外移入風險，需加強防範。

立百病毒（Nipah Virus）自然宿主為蝙蝠，可造成豬、馬、羊、狗、貓等動物感染，再傳染給人類，死亡率介於40%至75%之間。中國稱之為「尼帕病毒病」。

印度西孟加拉邦近期爆發立百病毒疫情並出現死亡病例，引發全球緊張，今天躍為中國社群熱門話題。

廣告 廣告

央視新聞下午報導引述中國國家疾控局稱，本次印度爆發的立百病毒疫情，主要發生在西孟加拉邦，與中國沒有領土接壤。立百病毒主要透過直接接觸感染的動物、病人及污染物傳播，病毒環境存活力弱，一般民眾接觸感染機會較少。

報導稱，綜合研判，此次印度立百病毒疫情對中國產生的影響相對較小。目前，中國尚未發現立百病毒病例，但也存在一定境外移入風險，需加強防範。

報導提到，中國2021年制定印發「尼帕病毒病預防控制技術指南」，對疫情監測、報告、檢測、診斷、調查處置、個人防護和消毒等疫情防控進行了規範。其次，中國已經建立了立百病毒的核酸檢測方法，並已完成具有自主智慧財產權的立百病毒應急核酸檢測試劑盒的製備和儲備。目前各省疾控中心已具備立百病毒實驗室檢測能力，能夠及時進行檢測和確認。

報導指出，本次印度立百病毒疫情發生後，中國疾控部門及時行動，密切跟蹤境外疫情動態，及時進行風險評估。進一步展開醫療機構和疾控機構專業人員培訓，加強監測檢測，特別是強化邊境地區的應對處置能力，防範可能的風險。同時，做好科普宣教，及時解疑釋惑，引導公眾科學防範。

報導還提到，立百病毒病死率約為40%至75%。目前還沒有對該疾病的特效藥物和疫苗，臨床上主要以對症治療為主。

報導呼籲，近期前往發生立百病毒疫情國家的人員，要增強防病意識，保持良好的個人衛生習慣，注意飲食衛生安全，避免接觸蝙蝠、家畜等動物，避免接觸病人或感染動物的分泌物、排泄物等，避免食用不明來源的水果蔬菜及製品，嚴禁生食或飲用未經處理的生鮮食品和飲品。

針對即將到來的春節出行高峰，陸媒封面新聞引述四川省人民醫院感染科副主任醫師楊仁國表示，非必要不前往印度等疫情高發國家；在華南地區生活或出行，不要接觸果蝠、不明野生動物及其排泄物。（編輯：楊昇儒/邱國強）1150127