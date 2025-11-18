中國「山寨」彈簧刀單機竟比原版貴 性價比優勢恐加劇無人武器擴散

中國深圳「天空翼」無人機科技有限公司推出仿美「彈簧刀」（Switchblade）徘徊彈藥系統。 圖：翻攝skywinguavs.com

[Newtalk新聞] 軍事媒體《Defence Blog》報導，中國深圳「天空翼無人機科技有限公司」（ShenZhen SkyWing UAV Technology）推出仿美「彈簧刀」（Switchblade）徘徊彈藥系統，不含爆破部及地面控制單元，單價僅1.3萬美元（約新台幣41萬元），瞄準全球低成本精準打擊市場。報導稱中國「山寨」系統已進入銷售階段，可執行偵察與攻擊任務，凸顯北京在無人武器領域的快速追趕。

中國山寨版「彈簧刀」最大起飛重量6公斤，巡航速度135至150公里/小時，酬載容量1.5公斤，飛行範圍超過30公里，操作高度100至3,000公尺，續航時間逾30分鐘。通訊範圍達20公里，支援GPS/北斗等多衛星導航、手動控制或預設路線飛行，並具備光電終端導引及模組化多機發射功能。發射方式為氣體或火藥推進的管射式，折疊翼設計便於攜帶，尺寸小於910毫米長、118×118毫米橫截面。天空翼強調，此系統適用於單兵或小隊操作，提升戰場即時打擊能力。

相較原版美國AeroVironment「彈簧刀300」型，雖然單價依公開合約及分析估計約6000至10000美元，但若加上爆破部、發射器及訓練，總價達50000至80000美元，中國山寨版在此出現價差優勢。另外，性能諸元上，山寨版重量為原版的2倍以上（原2.5公斤），酬載增加至1.5公斤（原版約0.5至1公斤），範圍與Block 20版相當（30公里），續航延長至30分鐘以上（原版15至20分鐘）。巡航速度略快（135-150公里/小時對原101公里/小時），攻擊模式下原版可達185公里/小時，但山寨版強調模組化與多機協同，適合對輕型車輛或人員的頂攻打擊，電子抗干擾能力更強。總體而言，山寨版「性價比」較原版更高。

性能比較，兩者均具折疊翼管射設計及即時打擊功能，原版在烏克蘭戰場證實可靠，但易受電子戰干擾；中國版借鏡此經驗，提升導航多樣性（含北斗），但實戰驗證不足。美「彈簧刀」在烏克蘭戰場的廣泛應用，累計供應逾7,000枚，促使中國加速仿製。專家指出，中國山寨版瞄準發展中國家及非美系市場；山寨版雖非最低價（烏克蘭自製FPV僅數百美元），卻以1.3萬美元提供近似性能，挑戰美歐50000美元以上完整套件，將加劇全球無人武器擴散，影響美歐軍售優勢。「天空翼」未透露首單買家，但亞太與中東市場需求殷切。

