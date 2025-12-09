中國「崩潰制裁高市」慘遭無視！她笑揭「台灣1戰術」養套殺中共

娛樂中心／綜合報導



日本首相高市早苗針對「台灣有事」回應立場，引發中國強烈反應不滿，甚至多次揚言、實施經濟制裁，沒想到此舉進一步讓高市早苗在日本支持度創下新高，讓財經網美胡采蘋分析背後原因，評論這次中國「耍流氓」沒效果是「天道好輪迴，善惡終有報」，此言一出也吸引網友到場參與討論了。





中國對日本施壓反而讓高市早苗支持度飆升，成為高市內閣的「助攻」。（圖／翻攝自高市早苗@X）

財經網美胡采蘋於臉書聊到最近高市早苗面對中國態度強硬的立場，提及台灣過去這些年，給中共最大影響就是「一直以來的忍氣吞聲，養得中共誤以為全世界其他國家都會跟台灣一樣忍讓」，沒想到用對待台灣方式對日本，「人家根本不吃這套」，他細數「經濟牌都打不動了，過去也三番兩次傷害日本企業，還以為自己可以像以前那樣耍流氓。」，讓胡采蘋開酸：「其實你沒有錢了，誰要忍你？」。

胡采蘋指出中國誤以為全世界都會像台灣一樣忍讓，但日本完全不吃這套。（圖／翻攝自高市早苗@X）

胡采蘋提及現在中國「在搞到高市內閣完全可以一往無前了」，軍火外銷、大型武器，甚至修憲都有可能，點名中國亂鎖定日本戰機，等於是拿把槍抵著人家的頭，「這個世界上任何正常的國家都不會忍你。」，他認為台灣長期的忍讓，結果反而養成中共的囂張，到處對著其他國家撒潑打滾，讓他評論：「這不知道該說是一種柔性戰術，還是真的天道好輪迴，善惡終有報。」。

國際社會因中國霸凌日本，更理解台灣多年來面對的處境，網友開酸「惡有惡報」。（圖／翻攝自高市早苗@X）

胡采蘋貼文吸引超過萬名網友到場，不少人也留言參與討論：「台灣會忍讓也是因為有內外賊」、「中共最大的誤判就是…日本沒有國民黨」、「中國踢到鐵板了，惡有惡報」、「諷刺的是，國際社會終因中國霸凌日本，而順便理解了這些年台灣的艱難。」、「過去歐洲一堆國家也是為了中國市場長期諂媚吞忍」、「哈哈！原來是我們養套殺他們」、「物極必反」。





